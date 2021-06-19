台南86歲老婦15日打疫苗 2天後因心跳過快送醫不治
台南市安南區護理之家一名86歲老婦15日接種AZ疫苗，17日因心跳過快送醫，急救後宣告不治，目前該個案已開立死亡診斷書，衛生局已通報列疫苗不良反應，由中央釐清是否與疫苗有關。
南市衛生局長許以霖指出，該名婦人有阿茲海默症、心衰竭、C型肝炎等多重慢性疾病，在護理之家已住一段時間，注射2天後，因為有心跳過快的情形，緊急送到醫院，急救後宣告不治。目前個案已經開死亡診斷書，衛生局已通報中央，由中央釐清是否與疫苗有相關。
市長黃偉哲表示，中央定義只要在疫苗施打之後48小時發生猝死狀況就要通報，將過去病史調出來，該名婦人是慢性病患，身體狀況不是很好，猝死原因是否和疫苗有關還要等中央判斷。
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