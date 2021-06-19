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致電北市衛生局替禾馨要疫苗？ 高嘉瑜還原過程

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致電替禾馨要疫苗？高嘉瑜：轉達陳情訴求、沒施壓

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
高嘉瑜指出確在5月底接到禾馨診所的陳情，盼能取得疫苗，但致電台北市衛生局轉達陳情訴求，衛生局也沒有疑義，立刻答應，從頭到尾都沒有施壓。 圖／擷自udn TV
高嘉瑜指出確在5月底接到禾馨診所的陳情，盼能取得疫苗，但致電台北市衛生局轉達陳情訴求，衛生局也沒有疑義，立刻答應，從頭到尾都沒有施壓。 圖／擷自udn TV

好心肝診所違規施打疫苗惹議，北市政府今舉行記者會報告調查結果，政風處長沈鳳樑提到，5月30日有中央級民代協助診所幫衛生局要疫苗。台北市長柯文哲透露，該民代就是民進黨立委高嘉瑜。高嘉瑜則在下午出面說明。她指出，確在5月底接到禾馨診所的陳情，盼能取得疫苗，但致電台北市衛生局轉達陳情訴求，衛生局也沒有疑義，立刻答應，從頭到尾都沒有施壓。

沈鳳樑表示，5月30日有中央級某個民代打電話給北市衛生局長黃世傑，轉達小禾馨診所有疫苗要求，黃世傑把需求轉給負責疫苗的專員評估，並聯繫小禾馨，陸續發放85瓶疫苗。至於是哪個民代打電話給黃世傑？柯文哲指出，報告上寫高嘉瑜。

對此，高嘉瑜下午出面對媒體說明澄清。高嘉瑜表示，她之前都不認識禾馨診所的任何人，但指出，禾馨診所確在5月底打電話到立法院，醫師蘇怡寧也留下電話，她之後與蘇醫師通電話，了解到禾馨診所每年接生非常多新生兒，一年接生將近7千多個新生兒。她表示，為了要保護孕婦、新生兒，以及醫護人員能夠得到最佳的照顧，相信基層診所都有類似的需求。

高嘉瑜表示，在接獲陳情後，的確致電衛生局轉達陳情訴求，這部分台北市衛生局也沒有疑義，沒有表示說困難，或者不行，且在十分鐘內就回答樂意協助，高嘉瑜說，她也非常意外這麼順利。不過，她表示，診所施打的對象以是一到三類的接種對象，相信是符合規定。

高嘉瑜說，這是轉達選民陳情，沒有施壓，衛生局站在協助的立場，立刻答應。高嘉瑜表示，相信衛生局對什麼樣的診所才配發疫苗、配發多少，應該都有自己的依據、原則來做裁量，她不可能介入。高嘉瑜說，如果當初衛生局說不行，她也是愛莫能助，這次被點名有種被突襲的感覺，有被嚇到。她表示，會演變成這樣的局面，她也不知道該說什麼，是「連壓都沒壓」。

衛生局 高嘉瑜 疫苗

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