被網封「婆媽好女婿」 羅一鈞：疫情間大家輕鬆一笑

國內疫情爆發已滿一年多，中央疫情指揮中心成立以來，一舉一動都備受關注。其中立委鄭運鵬，稱讚醫療應變組副組長的羅一鈞是「好女婿型高材生」，引起網友瘋狂轉傳，甚至說要將6月17日列為採諧音，列為「羅一鈞日」，更有造神一說等批評。羅一鈞今日於記者會上回應，就是防疫期間大家緊張，給大家輕鬆一笑也好，但希望回歸專業，注意防疫訊息而非他本人。

針對羅一鈞的網路話題，更包含精神科醫師沈政男，已「數理資優又悲天憫人的文藝青年」來稱呼，說他數理好，又走非典型行醫道路，曾經跑到馬拉威行醫。還有前台大感染科醫師林氏璧（本名孔祥琪），更在網路分享，羅一鈞是他台大感染科的優秀學弟，除有優秀臨床經驗外，從防疫醫師升為長官，種種舉動也遭批評為網路造神。

對於網友將他視為婆婆媽媽的好女婿，羅一鈞也回應，希望回歸防疫本業，在記者會上提及的資訊都是希望民眾注意的，希望能關注在講出去的資訊上，而非關注於他本人。