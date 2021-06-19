買BNT疫苗可跳過上海復星？ 藍營學者：大家都演很大

鴻海創辦人郭台銘獲蔡政府授權採購德國BNT疫苗，宣稱將避過具BNT大中華代理權的上海復星，直接跟德國原廠買疫苗。國民黨智庫國安組召集人林郁方質疑，大家都演很大，假裝上海復星不存在；但可以不喜歡中共許多事，也得講道理。

林郁方說，疫苗採購人命關天，應該「讓商業歸商業」，就算是郭台銘跟原廠買到疫苗後再給上海復星授權費，這也要談；但民進黨政府長期意識形態治國，像鴕鳥一樣假裝對岸不存在，不願承認要上海復星同意才能買到BNT疫苗。

林郁方表示，上海復星去年3月就已和BNT公司簽約，出8500萬美金拿下大中華圈代理權，更投資5000萬美元入股BNT公司，並已表明大中華地區要買BNT疫苗須跟他們接洽，蔡政府不能假裝不需跟上海復星來往就以為可買到疫苗？

林郁方說，國際性的商業契約都寫得很細，違約罰多重也是一清二楚，大家的律師也都很厲害，德國是民主國家，已表明無法干涉疫苗採購的商業契約，蔡政府卻還繼續演，要讓台灣跳過上海復星，但還能演多久？大家未免太虛偽。

林郁方表示，民進黨一直假裝中共在干預台灣疫苗採購，但就算是如此，人家干預也有道理，將心比心，今天如果是台灣企業如台積電或鴻海取得BNT疫苗代理權，中國大陸用同樣方式要跳過，要直接跟原廠取貨，我方會答應？