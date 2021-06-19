新冠肺炎死者家屬無慰問金 議員批柯文哲「無同理心」

新冠肺炎疫情爆發至今，台北市已有206位市民因確診往生，對於新北市每人發放10萬元慰問金，但台北市不跟進，市議員王欣儀批評身為地方父母官的柯市長，如此吝於給予關懷慰問金，太過缺乏同理心。

針對日前媒體提問，針對慰問金，柯文哲曾表示，「要從長計議，畢竟還有很多流感、腸病毒、水痘等其他患者；遇到一個問題就一個反應不是很好」。

王欣儀說，新北市長侯友宜基於「每一個往生者都是我的長輩、我的市民，對因疫情而罹難者感到相當不捨及心痛」的想法而來發放、給予往生者的家屬慰問金；此外，台中市、基隆市也同樣發放10萬元慰問金。雲林縣府更針對因施打疫苗後死亡者，依家戶狀況發給20萬至30萬元慰助金；桃園市、基隆市則是發放10萬元慰問金。

王欣儀指出，新冠肺炎畢竟與流感、腸病毒、水痘等不同，新冠肺炎至今沒有特效藥，且在台灣缺乏足夠疫苗提供國人施打的情況下，面對突如其來的疫情爆發，造成多人不幸染疫往生，許多往生者的家屬更是在毫無任何心理準備下，痛失親人。

王欣儀進一步指出，新北市府發放10萬慰問金是運用「防疫基金」的撥款，台北市同樣也有covid-19疫情防疫及照顧服務捐款專戶，捐款人本意就是要幫助染疫家庭，為何硬要如此摳門，不將善款拿來運用、比照辦理？截至6月17日止，北市捐款專戶累計入帳金額逾3.7億元，持續增加中；此外，目前經捐款專戶管理委員會審查通過同意支用金額約1.19億，也尚有餘裕可用來發放相關慰問金。

王欣儀說，柯文哲應將心比心，盡快研議透過北市covid-19捐款專戶發放慰問金給因染疫往生者及針對因施打疫苗導致死亡者之家屬。除了能表達慰問、哀悼的心意之外，也同時能協助、照顧他們，減輕喪葬費用支出負擔。