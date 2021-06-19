國民黨防疫紓困案遭封殺 朱立倫：民進黨不願補救過失

2012年6月19日，馬英九總統宣布2012總統大選副手搭擋，確定是行政院長吳敦義。馬吳配參選記者會上，馬英九總統、副總統蕭萬長、行政院長吳敦義3人互動成為全場焦點。 國民黨祭出「尊蕭策略」，馬英九、吳敦義不時稱讚蕭萬長擔任副總統的表現，馬總統更表示，未來也會借重蕭萬長的財經專長。反倒是即將卸任的蕭萬長，相較馬吳兩人的正襟危坐，他在記者會則是一派輕鬆，成為名副其實的微笑老蕭。

2021-06-19 09:10