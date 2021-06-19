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國民黨防疫紓困案遭封殺 朱立倫：民進黨不願補救過失
立法院昨三讀通過2600億元行政院紓困4.0特別預算案，最後僅小刪5億100萬，國民黨團保留提案全數在民進黨立委人數優勢下全遭否決。國民黨前主席朱立倫上午在臉書批評，民進黨不願面對施政過失尋求補救措施，一錯再錯。
朱立倫點名遭民進黨封殺8案：普發每位國民1萬紓困現金、擴大採購WHO認證疫苗至4000萬劑、公開3+11會議紀錄、國產疫苗緊急使用授權（EUA）審查全程直播、檢討國產疫苗採購價格、國產疫苗完成第三期臨床報告再施打、公開「第二類」接種名單、調查民進黨社群中心散播假消息，民進黨均反對。
朱立倫表示，民進黨在台灣面臨世紀疫情的當下，將政治利益置於人命與民心之上，無視疫情對民眾產生巨大的損害，生計凋敝、死亡人數攀升，將民眾關心的國民黨團提案通通封殺，歷史必將有公斷，「民進黨同黨一命、同擋一命」。
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