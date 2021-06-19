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添購疫苗、公開3+11提案全被擋 徐巧芯：民進黨不演了

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
網友痛批，民進黨以高票62票，擋疫苗、擋3+11 擋高端公開，這62票全心捍衛黨，黨的利益比國家更大，這62席給你們，就是浪費，想問當初選擇相信民進黨的人，這一幕難道是你們今天樂意看到的嗎？圖／udn tv
網友痛批，民進黨以高票62票，擋疫苗、擋3+11 擋高端公開，這62票全心捍衛黨，黨的利益比國家更大，這62席給你們，就是浪費，想問當初選擇相信民進黨的人，這一幕難道是你們今天樂意看到的嗎？圖／udn tv

國民黨在立法院提案添購疫苗、公開3+11紀錄等8項提案，全部被封殺，藍委昨天公開民進黨擋下的8提案，對此，國民黨台北市議員游淑慧、徐巧芯都轟「民進黨不倒，台灣被弄倒」、「今天的立法院，民進黨不演了。」

徐巧芯公布被封殺的提案，包括民進黨反對公開「第二類」接種名單、民進黨反對查范綱皓造謠、民進黨反對國產疫苗比照國際做第三期期中再緊急授權、民進黨反對國產做第三期、民進黨反對檢討國產疫苗採購價格、民進黨反對國產疫苗緊急授權審查比照國際全程直播公開、民進黨反對公開3+11會議紀錄、民進黨反對擴大採購國外疫苗至4000萬劑。

游淑慧說，民進黨不倒，台灣被弄倒，看看62席反對按鈕工具人都擋掉什麼，「立委？嗯，蠻丟臉的」，採購足夠的國際疫苗，被民進黨立委否決；公開3+11決策過程公開，都被民進黨立委否決，連高端緊急授權審查過程透明，也被民進黨立委否決。

ptt八卦版網友整理62位立委名單，包括：范雲、莊競程、陳歐珀、林俊憲、趙天麟、洪申翰、蔡適應、羅致政、陳柏惟、黃國書、何欣純、鍾佳濱、余天、林岱華、柯建銘、李昆澤、林宜瑾、劉櫂豪、劉建國、劉世芳、黃世杰、管碧玲、張宏陸、湯蕙禎、吳玉琴、許智傑、賴品妤、黃秀芳、林楚茵、陳瑩、周春米、郭國文、何志偉、陳素月、王美惠、邱議瑩、蘇巧慧、江永昌、王定宇、賴惠員、鄭運鵬、蔡易餘、邱泰源、陳秀寶、賴瑞隆、蘇震清、林淑芬、陳明文、張廖萬堅、莊瑞雄、吳思瑤、沈發惠、蘇治芬、林昶佐、羅美玲、吳琪銘、陳亭妃、伍麗華、趙正宇、高嘉瑜、吳秉叡、邱志偉。

網友痛批，民進黨以高票62票，擋疫苗、擋3+11 擋高端公開，這62票全心捍衛黨，黨的利益比國家更大，這62席給你們，就是浪費，想問當初選擇相信民進黨的人，這一幕難道是你們今天樂意看到的嗎？

資深媒體人陳文茜也在臉書表示「我全身戰慄！我不知道基於什麼因素，立法院對決需要牽涉疫苗採購。疫苗牽涉的是人命。人命關天，人命，可以表決嗎？

我不知道基於什麼科學立場，高端疫苗緊急授權的專家審查會，不能比照美國EUA當第一個輝瑞疫苗問世時全程直播，取信於民？因為那是要打到人民身上的疫苗。每個人對於自己的身體，該不該施打，都該享有自主選擇權：這是人民的天賦人權。

不是高高在上的政府的權力，也不是躲躲藏藏的專家的權力。生命權，是所有人權項目中，最至高無上的人權。在台灣，它們正一步步被另類威權體制，侵害了。」

陳文茜表示，她想告訴今天投反對票阻止採購更多疫苗的立委：台灣還有1100萬人，在年底前沒有國際認證的疫苗可以施打。他們可能是你的選民，可能是你小時候和你一起嘻鬧的朋友，甚至也可能是你的親人。

團結抗疫，是你們團結起來不承認錯誤？不為人民買足夠的疫苗嗎？她從小到大最害怕看到團結的口號。因為在那個旗幟之下，破碎的政策，破碎的社會，領導人破掉的心，都被遮蔽了。不要告訴她團結抗疫，請告訴我們這個政府有沒有做到採購或是授權採購足夠的疫苗。

陳文茜指出，至少目前為止，她看到的是：他們共同遺棄了島嶼上一半的人民。為什麼要這麼做？她沒有答案。答案將在歷史中。

民進黨 高端疫苗 陳文茜

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