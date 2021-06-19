台東矯正機關疑強制獄所人員打疫苗？ 單位：沒這回事

法務部矯正機關工作人員日前傳出疑「跳級」打疫苗後，台東矯正機關有獄所人員投訴上級要求「強制」接種，批「很不合理」。不過，各獄所回應沒有這回事，依照規定採意願調查。

台東監獄典獄長林順斌說，施打疫苗都遵照中央指示辦理，不可能強制獄所人員施打，但為了自身健康及獄所安全，造冊時鼓勵同仁登記，目前有9成施打意願，就配合衛生局通知。

東成技訓所所長吳信彥表示，所內3位醫護人員依規定已優先施打，至於其他工作人員完成造冊送交衛生局，其實大家都很踴躍登記，沒有強制，待縣府衛生局安排時間施打，就會安排接種。

泰源技訓所所長林振榮說，畢竟這裡是密閉場所，且工作人員上下班，接觸染疫風險高，當然人員有危機意識，所內已有2百多位工作人員自願登記打疫苗，不會去強制他們登記。

「強制施打不安全的疫苗，這是什麼政令？真是要你命。」一名獄所人員不滿說，昨天接獲通知說要打疫苗，不打就可能是破口，這等於是強制接受要接種，這幾天死亡這麼多人，當然會擔心。

另有獄所基層表示，施打疫苗固然是好意，他也沒意見，不過，他認為施打應該要分批分時，萬一所有人在同一時間打，大多數出現不良症狀請假，豈不是獄所管理也會有問題。