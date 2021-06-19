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疫苗採購屢傳介入 孫大千：民進黨的派系謀財害命

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
孫大千今在臉書質疑，民進黨喜歡「派系共治」是民進黨家務事，但民進黨「派系分贓」憑什麼要犧牲台灣人民健康安全。圖／取自孫大千臉書
孫大千今在臉書質疑，民進黨喜歡「派系共治」是民進黨家務事，但民進黨「派系分贓」憑什麼要犧牲台灣人民健康安全。圖／取自孫大千臉書

鴻海創辦人郭台銘昨天臉書發文，盼直接會見蔡總統瞭解對民間捐贈疫苗態度，卻意外點出民進黨派系介入傳言。立委孫大千今在臉書質疑，民進黨喜歡「派系共治」是民進黨家務事，但民進黨「派系分贓」憑什麼要犧牲台灣人民健康安全？

孫大千表示，因為民進黨內某派系介入，導致東洋公司去年針對BNT疫苗採購案破局，後來這股勢力更想取代東洋，大發國難財，卻被看破手腳，才飲恨告吹。蔡總統敢不敢告訴台灣人民，這究竟是哪一個派系幹的好事？

孫大千說，當鴻海提出準備採購500萬劑的BNT疫苗捐給台灣人民後，中央流行疫情指揮中心不但不領情，反而祭出各式各樣條件限制，甚至連1450和網路側翼也全面抹黑BNT疫苗，直到民怨沸騰，群情激憤，蔡總統才不得不出來公開喊話，收拾殘局。蔡總統敢不敢告訴台灣人民，這究竟是哪個派系在從中阻攔？

孫大千表示，沒想到指揮中心在枱面上高喊開綠燈，號稱全面協助時刻，民進黨派系力量仍在枱面下使盡手段，擺出一副「我做不成生意，你也別想做成生意」樣子。最後才逼著郭台銘不得不公開攤牌，要求蔡總統表態。蔡總統敢不敢告訴台灣人民，這究竟是哪個派系在背後搞鬼？

孫大千說，民進黨的眾多派系們從當初計劃打算大賺BNT疫苗差價，中飽私囊，到後來阻擋國外疫苗採購和進口，刻意圖利國產疫苗業者，只是再再證明一件事，民進黨的派系不但要謀財，還要害命。

民進黨 疫苗 台灣人

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