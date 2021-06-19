林昶佐表決反對公開3＋11會議紀錄 網轟：還說挺萬華

「3＋11」爭議延燒。立法院昨天進行紓困4.0預算案審議時，國民黨團提出主決議，要求釐清「3＋11」決策過程，表決結果62票反對居多數，全案不通過，其中也包括無黨籍立委林昶佐。由於林昶佐的選區位於萬華，林的臉書隨即被灌爆，有網友表示，「連3＋11都不敢查，還敢說要挺萬華」。

林昶佐臉書回應，對於3＋11決策「查啊怎麼不查，昨天立法院綠、藍、白、黃四黨都一致同意由行政院來調查了，調查結果還要報立法院。今天卻還是有人要換提案搞表決、用表決畫面帶風向。都這樣搞幾年了，搞壞多少重大議題了，現在連防疫都不放過」。

立法院17日朝野協商時，朝野對國民黨立委費鴻泰所提主決議達成共識，要求行政院就「3+11」決策釐清過程，3個月內成立調查小組，提出書面提出書面調查報告給立法院，並對確診往生者家屬提出家屬提出相關慰助機制。

國民黨立委鄭麗文所提另一主決議案則指出，有鑑於4月15日疫情指揮中心拍板，機組員檢疫從原先的「5＋9」放寬為「3＋11」，不久後即爆發機組員染疫，華航諾富特飯店發生群聚感染，迄今疫情大失控，確診死亡人數不斷攀升，錯誤政策比貪汙還可怕。因此要求指揮中心應提供4月13日完整的議紀錄（含錄音錄影錄）、防疫及疫苗決策相關會議之主持人、成員及歷次會議紀錄影本及防疫相關決策會議之會議規則。該案朝野協商無共識，進入院會表決時，林昶佐投下反對票。

儘管有作出說明，但林昶佐臉書依然被灌爆，近2000條留言批評林在「3＋11」議題投下反對票。民眾黨發言人楊寶楨留言，「為何對於公開3+11投下反對票？委員你對得起萬華選區的民眾嗎？他們承受了多少抹黑和污衊，你為何不替他們討公道？請你公開道歉！」也有網友說，「連演都不演，直接投反對票？」、「你可以選擇不投票，但是投反對票，你對不起萬華投你的選民」、「敢投反對票就不要刪留言，還好你離開時代力量了，沒丟時力的臉」。

但也有網友說，「防疫重要時刻，藍營不秀一波給大家看，就沒有辦法讓別人覺得自己有在認真做事」。