綠民代赴美打疫苗？藍：不老實說是政治誠信重大缺陷

民進黨新北市中和區議員張維倩被爆料赴美打疫苗，但遭幕僚否認。國民黨議員林德福表示，張是母親，想保護孩子去打疫苗可以理解，不敢說可能是對民進黨疫苗政策沒信心而有所顧慮；國民黨文傳會副主委鄭照新說，政治人物受到質疑自然應當解釋，若有出國卻否認，是對政治誠信的重大缺陷。

林德福奉勸張維倩，要是真的有去美國打疫苗就「誠實講」，因為到目前為止台灣還是非常缺疫苗，許多民眾都如驚弓之鳥，尤其是雙北。張維倩還有兩個年幼的孩子，希望能保護小孩應該是一大因素，畢竟小孩還沒有疫苗，父母都會擔心；張不敢承認，可能是這樣的行為顯示出對民進黨的疫苗政策沒有信心而有所顧忌；她的年齡要排序的話，恐怕也只能排到國產疫苗。

林說，民進黨進口國外認證疫苗少之又少，除了美日贈送的以外幾乎都沒有，所以很多人還是很擔心，許多行業更是苦哈哈。他建議政府應該放一條路給大家，讓有能力出國的人去打疫苗，「在國外多打一劑，國內進口的疫苗就可以少打一劑」。

鄭照新表示，誠實是最好的政策，受到質疑自然應當解釋，尤其身為政治人物，若有出國之實，第一時間卻否認，形同說謊與政治誠信的重大缺陷；若真有出國行為，應該坦承向公眾解釋目的，現在出國一位難求，是否使用公帑或是私人費用，是否接受接種等等，公開透明接受公眾評論，無須遮遮掩掩反而啟人疑竇。