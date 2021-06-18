8月3千萬劑疫苗案遭否決 江啟臣：民進黨擋人民活命機會

立法院今三讀通過行政院紓困4.0特別預算案，2600億元預算，最後僅小刪5億100萬，國民黨團18案保留提案全數在民進黨立委人數優勢下遭否決。國民黨主席江啟臣晚間在臉書批評，民進黨今天擋下的是人民活命的機會。

江啟臣列舉，不論是8月底前採購3000萬劑國際認證疫苗、國產疫苗緊急使用授權（EUA）審查全程直播、國產疫苗完成三期臨床報告再施打或3+11決策會議紀錄公開，民進黨都反對。

江啟臣表示，民進黨佔據立法院多數，但完全背棄民意，沒有服務國人，反而在殘害國人，民意機關已經失靈；蔡總統身兼民進黨主席，行政、立法，大權在握卻不顧百姓，公開的阻擋人民活命的機會．「蔡英文，你還有什麼資格帶領台灣？」

國民黨文傳會副主委鄭照新指出，今日立法院多項國人關心的主決議遭到民進黨以表決封殺，民進黨擋採購充足的疫苗、擋衛福部重新檢討國產疫苗採購合約及購買價格、擋公開政府官員接種名單、擋調查民進黨社群中心散播假消息。

鄭照新說，如果國人無法接受民進黨今天阻擋提案行為，請打電話給自己選區立委，告訴他們「台灣需要疫苗」、「要真相、要公開、要透明」。