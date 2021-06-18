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送518朵白菊花抗議 國民黨團：蔡英文不幫人民買疫苗

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
本土新冠肺炎疫情嚴峻，累計已造成518人死亡。立院國民黨團傍晚在立院臨時會結束前，動員黨籍立委總計手持518束白菊花從立院議場步行前往總統府，為染疫往生國人致哀，也向防疫不力的蔡政府與蔡總統表達沉痛抗議。記者周志豪／攝影
本土新冠肺炎疫情嚴峻，累計已造成518人死亡。立院國民黨團傍晚在立院臨時會結束前，動員黨籍立委總計手持518束白菊花從立院議場步行前往總統府，為染疫往生國人致哀，也向防疫不力的蔡政府與蔡總統表達沉痛抗議。記者周志豪／攝影

本土新冠肺炎疫情嚴峻，累計已造成518人死亡。立院國民黨團傍晚在立院臨時會結束前，動員黨籍立委總計手持518束白菊花從立院議場步行前往總統府，為染疫往生國人致哀，也向防疫不力的蔡政府與蔡總統表達沉痛抗議。

黨團總召費鴻泰表示，4月中3+11政策與諾富特管理不當造成防疫破口後，至今已有約500位國人染疫死亡，若國內有足夠疫苗、病房、篩檢量、救命藥材與醫療器材，不會死這麼多人，蔡總統為何不幫台灣人民買疫苗？應跟民眾道歉。

黨團書記長鄭麗文也說，現在第一線醫護、警消、外送、郵務人員每天都在跟死神搏鬥，現在台灣新冠肺炎染疫後死亡率已是全球最高，蔡總統還能見死不救？人民現在就要病床、醫材、藥品、普篩與救命疫苗。

黨團副書記長陳玉珍表示，疫情至今累計已造成518人死亡，政府卻不積極採購疫苗以阻止疫情的擴散，反而好像在扮演阻擋疫苗採購角色，讓這些往生的染疫者很冤枉，獻上白菊花就是向政府抗議。

疫苗 新冠肺炎 疫情 蔡英文

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