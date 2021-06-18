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倡防疫期多運動 連勝文：國家不愛你時自己要多愛自己

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨智庫副董事長、青年發展基金會董事長連勝文。 報系資料照／記者朱冠諭攝影
國民黨智庫副董事長、青年發展基金會董事長連勝文。 報系資料照／記者朱冠諭攝影

本土新冠肺炎疫情嚴峻，但國內疫苗取得卻龜速。國民黨智庫副董連勝文晚間在臉書以曾是癌症患者、頭部曾中槍傷者身分建議國人，盡量嘗試各種在家裏的運動，「在苦等疫苗的同時，我們自己幫助自己」，透過運動，增強扺抗力。

「當國家不愛你的時候，自己要多愛護自己」，連勝文表示，他一直在想，當大家都在苦等疫苗時，除支援前線醫護人員防疫物資外，自己能為自己的健康做什麼？他曾是癌症患者，之後頭部又中槍，很怕自己屬於染病風險高的人。

連勝文說，光是焦慮也不是辦法，於是決定利用網路在家上班，在家時間長的機會，透過運動來增強自己的抵抗力，也希望強化一下自己的心肺功能；為此，他還跟朋友借懸吊訓練（TRX）裝備，開始在家裡自我訓練。

連勝文表示，所謂天助自助者，他希望透過各種運動方式，也包括使用APP學習跳舞，來達到讓自己變得更健康的目的；每天只要能看到清晨的太陽，他就感謝上帝又讓我平平安安過了一天。

連勝文 疫苗 患者

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