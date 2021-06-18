細數在萬華的回憶 侯友宜：病毒來襲沒人能置身事外

新冠肺炎疫情5月中在雙北爆發，並以台北市萬華區為中心向外擴散，新北市長侯友宜今晚在臉書細數自己在萬華的回憶，包括19歲北上第一個落腳處就是萬華，還有許多萬華當地的美食。侯友宜說，病毒來襲沒人能置身事外。

疫情爆發迄今約一個多月，日前更有民意代表說出「全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」，引來外界撻伐。不過隨著雙北地區確診數穩定下降至雙位數，疫情逐漸獲得控制，侯友宜也難得在臉書上發回憶文。

侯友宜說，19歲他離鄉北上第一個落腳處是萬華，當時都叫做艋舺，而他的母校中央警官學校還在這裡，也是現在的龍山國中。讀官校第一個周末，他在柳州街吃到人生第一碗花枝羹，那個味道至今讓他難以忘懷。

侯友宜提到，當時最大的享受就是在西門町看完電影，再到廣州街夜市品嚐魷魚羹、愛玉冰、大腸圈，還有些他在南部看不到、吃不到、無法想像的台灣小吃，這是他窮學生的小確幸，也烙印上對萬華深深的情懷。

侯友宜說，他常到萬華外帶愛玉冰、陳記蚵仔麵線、梧州街的排骨湯以及紅糟魷魚，和家人一起分享萬華在地的好滋味；逢年過節到龍山寺，為家人祝禱平安、祈求工作順利，那是他信仰上的心靈寄託。無論在哪工作，他心都沒開過。

曾任新北副市長的侯友宜當時住在台北市，侯說，他上班途中都會經過萬華，順著華翠大橋進入新北，新北、萬華有7條橋梁相通，許多新北人在萬華討生活，萬華也和板橋、中和、永和、三重和新莊，形成一個200萬人的生活圈。

侯友宜指出，病毒來襲沒有人能置身事外，大家並肩作戰、用堅強的意志力攜手共度疫情風暴。同島一命，面對疫情來襲，絕不退縮，所有人共同努力走過風雨，一定會戰勝病毒。