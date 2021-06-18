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好消息！ 德國20日起取消所有從台灣飛德的入境限制
德國在台協會今天表示，從6月20日起，德國將取消所有先前因為新冠肺炎疫情自台灣前往德國的入境限制，飛往德國的旅客須提供檢測證明、新冠肺炎康復證明或接種證明。
路透社報導，歐盟通過將美國、台灣、阿爾巴尼亞、黎巴嫩、北馬其頓共和國、塞爾維亞將納入白名單，這項調整將在未來幾天生效；至於隸屬於中國特別行政區的香港和澳門，必須採取互惠措施後才會納入。
協會今天在臉書上表示，德國時間20日零時起，德國政府將取消所有先前由於疫情從台灣前往德國的入境限制，居住在台灣者若欲前往德國，自20日零時起，將恢復原先的入境規定，以空路方式入境德國者，須提供檢測證明、新冠肺炎康復證明或接種證明。
有民眾在貼文下方詢問，是否能出示我國政府的黃色接種紀錄卡作為證明，協會回覆表示，最好還是提供陰性證明，因為黃色疫苗接種卡目前尚未獲得歐盟認可，不過或許未來會出現改變。
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