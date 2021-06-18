蔡政府授權郭台銘與台積電買疫苗 江啟臣：民意的首勝

鴻海創辦人郭台銘上午在臉書表態，盼直接會見了解蔡總統是否同意民間採購疫苗。行政院中午即宣布，將授權台積電及永齡基金會，代表政府分別洽談各500萬劑BNT疫苗，捐贈政府。國民黨主席江啟臣在臉書表示，這是民意的首勝。

江啟臣指出，五月中疫情爆發後，民間看不下去，郭台銘與台積電願捐BNT疫苗共1000萬劑，但政府在第一時間僵化推託，一面強調要由政府購買，一面又要求原廠授權書，衛福部長陳時中更誇口說，「我敢說現在（民間）幾乎買不到。」

江啟臣說，直到數百條人命因缺疫苗乏枉送性命，民眾怨聲載道，拖三周後，終使政府改變方向，展現本來就該有的彈性，授權郭台銘與台積電可和代理商洽購BNT疫苗，這是不斷監督的成果，更是民意的首勝。

江啟臣認為，這樣的勝利只是短暫的第一回合，郭台銘在聲明裏的感嘆與擔憂仍未消失：民進黨不同派系有不同的意見，極可能有各種看不見力量，會持續對本案產生技術性拖延，直到疫苗成功進口前都不能放鬆。