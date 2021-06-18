新北防疫基金累積3億8728萬 侯友宜：總計四大類用途

自疫情爆發後，新北市好日子愛心大平台捐款已累積3億8728萬7316元，新北市長侯友宜今天說明防疫基金用途，總計分為四大類，包含慰助染疫市民、支持防疫人員、支持防疫工作及協助弱勢家庭與族群。

侯友宜表示，很多人捐愛心，包含很多私人企業及宗教團體，防疫基金現在累計3億8728萬元，他將近一個月防疫基金執行狀況簡單報告，強調是「專款專用、指定用途」，在慰助染疫市民， 對檢疫所市民發放祝福金1000元跟物資、設籍染疫往生者家屬慰問金10萬元；支持防疫人員部分，因公染疫人員每人發放10萬元，執行防疫而需隔離者提供免費住防疫旅館，醫護人員身心喘息，防疫旅館免費住。

支援防疫工作，包含建置防疫車隊、防疫物資及設置快篩及疫苗接種站；協助弱勢家庭與族群，包含急難慰助金1戶1萬、弱勢家庭物資加倍送、街友安心旅館免費住、中低收入戶需隔離者可免費住防疫旅館、老幼障礙者到宅快篩、老人及身障者短期替代居住服務，都是用防疫基金來支持。

侯友宜表示，防疫基金也做為第一線打仗緊急使用，各區如果有臨時需要，為了讓各區在第一時間有效控制疫情，就會提撥某部分基金做為作戰用。