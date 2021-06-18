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評／拜登提「重建更好世界」，G7有決心抗衡中國嗎？

以買到BNT為優先！指揮中心願對台積電、永齡發函授權

行政院授權買疫苗 王鴻薇：蔡英文不會卡護國神山了吧

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台積電。本報資料照片
台積電。本報資料照片

全台新冠肺炎疫情緊張，疫苗也嚴重不足，行政院中午宣布授權台積電及永齡基金會代表政府購買BNT疫苗。對此，台北市議員王鴻薇今在臉書上公布永齡和台積電申請時程，並感謝台積電出手，也表示蔡英文不會卡護國神山了吧？

王鴻薇表示，郭董奔走多時，今天行政院終於給了說法，願意給台積電及永齡授權購買德國BNT疫苗。

王鴻薇說，一切都有了答案，永齡在6月1日送件之後，不但未見政府積極協助，反而嘲諷快過期，買不到唱衰不斷，更別說側翼群起抹紅攻擊。最近出現戲劇性變化，原來是護國神山出手了。

王鴻薇指出，台積電6月10日送件，郭台銘13日就接到了陳時中的電話，昨天蔡英文總統發文感謝郭董，顯示政府願意開綠燈。整個政府態度出現180度的轉變，果然護國神山份量不同。而在疫苗採購中，被指稱介入有意見的民進黨立委和派系，拿開你們的髒手。

王鴻薇最表示，真心感謝台積電和郭董的付出，不論最後能不能買到一千萬劑德國BNT，台灣人民都會感謝你們。

圖/台北市議員王鴻薇提供
圖/台北市議員王鴻薇提供

台積電 王鴻薇 疫情 BNT

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