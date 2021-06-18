網爆中和美女議員飛美 早知拜託帶疫苗回台
「公務之聲靠北電台」臉書粉絲團今爆料，中和某美女議員抽空火速去了一趟美國，回台後還跑去樹林區居家檢疫14天，不然也拜託帶一些BNT或莫德納疫苗回台。而中和女性議員僅有張維倩、陳錦錠，不過2人均否認出國。
市議員陳錦錠表示，她都沒有出國，在服務處都可以找得到她的人，並且關心中和狀況。市議員張維倩則未接電話，其團隊表示，沒有這種狀況，這爆料是否有個資問題，最近都處理陳情案並進行捐贈。
新北樹林區長王坤南表示，從國外返台可以選擇自己居家檢疫地點，並領有防疫手機進行定位避免外出，需進行14天居家檢疫、7天自主健康管理，全程由里幹事1天關懷3次；一切按照規定關懷，不會因為身分有特別處理。
當地里長指出，不清楚有這狀況，沒有收到相關資料，只有負責的公所才會有，且這涉及個資問題，更不可能向外透露狀況。
至於民意代表是否列入接種疫苗行列，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥指出，不管是立委或中央級民意代表，地方民意代表，都未列入任何接種順序，原則上，民意代表無從事相關防疫工作，目前都沒有列入。
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