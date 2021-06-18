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【重磅快評】郭台銘8點聲明 揭蔡英文「文青暖女」面具

聯合報 / 主筆室
鴻海創辦人郭台銘。本報資料照片【作者：蔡晉宇，日期：2021-06-18，數位典藏序號：20210618100441940】
鴻海創辦人郭台銘。本報資料照片【作者：蔡晉宇，日期：2021-06-18，數位典藏序號：20210618100441940】

鴻海創辦人郭台銘捐贈新冠肺炎BNT疫苗一波三折，在發表三點聲明、特定媒體釋出蔡英文總統全力相助「綠燈全開」幕後消息、以及蔡英文親電捐贈醫療器材藝人後，一時間似乎曙光乍現。但郭台銘最新發出的八點聲明，卻又直如打在「卡疫苗」者臉上的八個巴掌，聲聲作響。

檢視郭台銘這八點聲明，第二、三點詳述了他從五月廿三日起即與政府洽談、希望捐贈疫苗的始末，重點在於：「在發表三點聲明後，受到包括來自蔡總統及許多民意代表發言認同，可惜的是關鍵問題若無法突破，只是在原地繞圈圈而已。」這段話的直白翻譯，就是「蔡政府，難道還要再徒具口惠下去」？

雖然郭台銘並未嚴詞批評蔡政府如何的「卡疫苗」，但從他直言「既然都在國際上公開了，也不會擔心假貨的問題」、「就算永齡最後沒有成功，對政府也沒有任何損失」，即可知郭董對蔡政府躊躇不前，以及側翼、網軍無厘頭質疑的無奈。

確實，如同蔡英文所言「疫苗進口不是去賣場採購」，卻也沒有那麼複雜。關鍵就在郭台銘的第六點聲明：疫苗捐贈因爲標的物涉及相關法律責任，和一般物品的捐贈不同，需要政府（受贈方）先明確表達立場，再讓願意捐贈方去洽談疫苗供貨的數量及時間。對照如今施打日本政府捐贈的AZ疫苗有高達廿七名長者猝死，即可知目前政府真正需要考量的是，讓長者打BNT會不會比打AZ好些？其他的國際政治考量，對照一條條人命又算得了什麼！

尤其，台塑企業創辦人王永慶、王永在兄弟成立的「王詹樣社會福利慈善基金會」等，從十四年起即「購買」肺炎鏈球菌疫苗「捐贈」給衛生署疾管局（現為衛福部疾管署）達十餘年一事，當時陳時中還親自見證。當年由企業簽約採購疫苗捐贈，既沒有「政府跟原廠」的規定，更不用「政府跟藥廠」簽約。對照現今疫情嚴峻，要不要透過郭台銘取得疫苗，完全就在蔡政府的一念之間。

面對近五百人染疫死亡的殘酷事實，幾乎消音的蔡英文，選擇扮演既討好又不必負什麼責任的「暖女」，打電話給捐物資藝人、名嘴，更不忘秀文青體「妳是美少女這件事，我120%更可以證明」。如此看似暖心、有人情味的大內宣背後，卻幾無實質的作為與承擔。若不是郭董適時八點聲明，還真不知有所少人繼續被矇哩！

AZ疫苗 郭台銘 蔡英文

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