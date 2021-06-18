快訊

行政院：授權台積電、永齡代表政府洽談購買疫苗1000萬劑

今不繞過中國！華航載莫德納疫苗直衝 估提早3點就到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法務部檢察人事開「窄門」 放棄20人群聚改視訊討論

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

法務部檢察官人事審議委員會今天開會討論一審檢察官調升二審檢察署2年歷練缺人事案，民選委員提出15名人選供全體委員審議；法務部長蔡清祥將在本月25日圈選10人以活化檢察人事。

入圍的15名檢察官包括周啟勇、周文祥、陳燕瑩、郭靜文、陳慧玲、錢明婉、李芳瑜、朱婉綺、張安箴、劉俊杰、陳立偉、蔡麗清、許怡萍、王元郁、施昱廷，司法官學院期別從35期到46期都有。

舊制一審主任檢察官任期滿8年或未滿8年，有機會調升二審檢察署，常有人向隅；檢察人事案後來改弦易轍，調二審採「雙軌」制，分「2年」、「3年」職缺(俗稱「二專生」、「三專生」)，換句話說，此後，一審檢察官縱使調升二審，任期屆滿要回一審任職。

2019年法務部指派6名一審檢察官上二審歷練2年，他們今年要回到一審，加上二審檢察署有人離、退，今年共開出10個2年歷練缺；此外，依人事制度，2018年調升二審檢察署已3年的檢察官，也將於今年回一審辦案。

新人事制度的主要目的，是為增加全體檢察官的辦案經驗、視野，讓一審檢察官有更多的機會突破人事窄門，接觸、學習二審檢察官的工作，立意不惡，但曾引發一、二審檢察官心結。

檢審會共有17名官、民派委員，加上法務部人事處工作人員與參，一次會議召開至少造成20人以上的密室群聚，超過疫期三級警戒法定的5人以上不得群聚規定，會議已停擺一次。

不過，逢檢察人事年度作業在即，一審升二審2年歷練缺定案後，還要討論3年歷練缺、一審主任檢察官缺，檢審會因此決定開會，一度考慮視訊召開，但因人事事頁須保密，商借廉政署寬敞廳舍、保持人與人安全距離舉行會議。

檢察官 法務部

延伸閱讀

台南男爭吵後持刀殺鄰居夫妻一死一傷 二審仍判22年

NBA／獨行俠人事風暴未完？ 卡萊爾辭去總教練一職

青峰一審無罪！美女律師開心「遲來的正義」揪出不妥處

談判砰死到場相挺兄弟 豬隊友二審改判過失刑度大減

相關新聞

法務部檢察人事開「窄門」 放棄20人群聚改視訊討論

法務部檢察官人事審議委員會今天開會討論一審檢察官調升二審檢察署2年歷練缺人事案，民選委員提出15名人選供全體委員審議；法...

北市接種疫苗後死亡第4例 89歲老婦離世家屬質疑與疫苗有關

全國昨天新增16例施打AZ疫苗後死亡案，3天累計27例，初步調查長者們多有慢性病；前天共計11例，台中、新北各3例，台北...

【圖輯】照片看歷史／美國前總統艾森豪 1960年來台

美國前總統艾森豪在1960年6月18日抵達台北，進行為時24小時的友好訪間。前總統蔣中正率中央首長在機場歡迎。艾森豪總統於上午10時03分乘美海軍H34型直升機蒞臨台北松山機場，艾森豪總統是16日自馬尼拉乘第七艦隊旗艦聖保羅號，在中美海空軍護駕之下於17日上午抵達淡水港外，然後改乘直升機飛來台北。

【疫中求學】不怕遠距教學 明星高中創新做法讓「親師生溝通順暢」

停課將滿一個月，不少家長抱怨學校老師遠距教學不積極，線上授課都在打混，但也有不少老師們反映停課來得太過突然，教師們有努力調整。如何減少停課下的親師衝突、確保親師溝通管道暢通？台中市興大附中校長陳勇延分享學校的創新做法，透過事前提供停課須知單、期間舉辦縣家長座談會，消除家長、學生的焦慮：

朝野協商決議 衛福部研擬提供染疫死亡者10萬喪葬補貼

立法院今天進行紓困4.0追加預算案朝野協商。朝野黨團決議，要求衛福部研擬提供因本土新冠肺炎死亡的國人，每人新台幣10萬元...

蔡英文6月3通電話成話題 藍營酸：電話行銷小姐？

蔡英文總統今日表示自己特別致電藝人賈永婕與媒體人黃光芹，感謝疫情間2人捐贈物資的熱心。此舉被藍營議員批為是作秀，又不是電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。