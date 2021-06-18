法務部檢察人事開「窄門」 放棄20人群聚改視訊討論

法務部檢察官人事審議委員會今天開會討論一審檢察官調升二審檢察署2年歷練缺人事案，民選委員提出15名人選供全體委員審議；法務部長蔡清祥將在本月25日圈選10人以活化檢察人事。

入圍的15名檢察官包括周啟勇、周文祥、陳燕瑩、郭靜文、陳慧玲、錢明婉、李芳瑜、朱婉綺、張安箴、劉俊杰、陳立偉、蔡麗清、許怡萍、王元郁、施昱廷，司法官學院期別從35期到46期都有。

舊制一審主任檢察官任期滿8年或未滿8年，有機會調升二審檢察署，常有人向隅；檢察人事案後來改弦易轍，調二審採「雙軌」制，分「2年」、「3年」職缺(俗稱「二專生」、「三專生」)，換句話說，此後，一審檢察官縱使調升二審，任期屆滿要回一審任職。

2019年法務部指派6名一審檢察官上二審歷練2年，他們今年要回到一審，加上二審檢察署有人離、退，今年共開出10個2年歷練缺；此外，依人事制度，2018年調升二審檢察署已3年的檢察官，也將於今年回一審辦案。

新人事制度的主要目的，是為增加全體檢察官的辦案經驗、視野，讓一審檢察官有更多的機會突破人事窄門，接觸、學習二審檢察官的工作，立意不惡，但曾引發一、二審檢察官心結。

檢審會共有17名官、民派委員，加上法務部人事處工作人員與參，一次會議召開至少造成20人以上的密室群聚，超過疫期三級警戒法定的5人以上不得群聚規定，會議已停擺一次。

不過，逢檢察人事年度作業在即，一審升二審2年歷練缺定案後，還要討論3年歷練缺、一審主任檢察官缺，檢審會因此決定開會，一度考慮視訊召開，但因人事事頁須保密，商借廉政署寬敞廳舍、保持人與人安全距離舉行會議。