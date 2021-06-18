海巡基層爆打不到疫苗　孫大千：特權施打疫苗冰山一角

本土疫情嚴峻，國內疫苗短缺，軍警、海巡均是優先施打疫苗對象，但卻傳出海巡署第一波疫苗配額集中在署內高層，第一線值勤人員反而打不到疫苗。前立委孫大千今在臉書批評，海巡署恐怕只不過是特權施打疫苗的冰山一角。

孫大千說，比起夾帶在第二類優先施打名單中的官員和民代，好心肝診所恐怕也只不過是小巫見大巫？

孫大千表示，眾多高齡長輩在酷暑中苦哈哈排隊等著接種疫苗，也有很多年長者與慢性病患者仍眼巴巴期盼，這些平日高喊造福民眾，面對生死關頭卻毫不猶豫圖利插隊的民代官員，也不過是一群「有福自己享，有難人民當」全民公敵。

孫大千建議，中央流行疫情指揮中心應立即上網公布各縣市政府第二類造冊名單中成員姓名與工作內容，看一看究竟有多少達官顯要、側翼名嘴和中央民代、重要樁腳和縣市議員被夾帶進蔡英文政府與縣市首長人情名單。