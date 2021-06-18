脫水、中暑天天來 亞東醫師：只要不惡意對待我們就好

疫情爆發超過1個月，新北市亞東醫院家醫科主治醫師翁資閔日前上節目親曝第一線醫護人員心聲，每天穿著兔寶寶裝，天天有人累到脫水、中暑，疫情嚴重時還得面對外界異樣眼光看到。翁資閔說：「我們要的不多，只要大家不要有歧視跟惡意話語就好了。」

新北累積確診人數近6千人是全國第一重災區，亞東醫院在1個月前也曾爆發過院內感染，不只是亞東，包括雙和醫院確診者砍傷醫護，到近期雙和醫院、三峽恩主公醫院都出現院內感染，三級警戒對醫護人員壓力不可同日而語。

翁資閔日前接受YouTube頻道「眼球中央電視台」主持人視網膜訪問，坦言經過雙和醫院病患砍傷醫護後，讓護理人員對處理患者有更多顧慮，亞東也曾有確診者拿拐杖作勢打人最後逃出醫院，就連在加強版集中檢疫所隔離的民眾也有想逃跑行為。她說，大家都能理解病人心情會不好，但醫護人員都是冒著風險在照顧，不該因此發洩在醫護身上。

回想起確診天天百例起跳的時期，翁資閔說，穿上兔寶寶裝半小時就能感受全身濕透，天天有人脫水、中暑，由於口罩要戴兩層，外面還有防護面罩，呼吸起來就像快缺氧般。

非常時期，醫護人員守在前線，隨之而來卻是民眾的惡意，翁資閔透露，有同事外送叫不到，更有醫師因擔心傳染家人決定去住旅館，卻被旅館趕出來，壓力來源不只是確診病人，還有很大部分來自社會觀感。

不過，翁資閔也分享，期間有很多人捐贈物資，吃東西不用煩惱，讓他們知道多數人還是支持醫護人員。

翁資閔說：「我沒有要覺得我們醫護人員多慈悲或神聖，也不用一直跟我們說辛苦了，我們要的不多，只要大家不要有歧視跟惡意話語就好了。」