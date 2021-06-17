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朝野協商決議 衛福部研擬提供染疫死亡者10萬喪葬補貼
立法院今天進行紓困4.0追加預算案朝野協商。朝野黨團決議，要求衛福部研擬提供因本土新冠肺炎死亡的國人，每人新台幣10萬元的喪葬費補貼。
國民黨立委林奕華表示，有鑑於此次新冠肺炎疫情，國人感染人數超過預期，死亡人數也逐日攀升等，許多國人不幸離世，甚至是離世後才確診的狀況，顯示國家醫療資源並沒有機會照顧到相關病患，因此要求衛福部提供因本土新冠肺炎死亡的國人，每人10萬元的喪葬費補貼，以表示國家對亡者及其家人的歉意；經朝野溝通後，民進黨團總召柯建銘也一併簽字，並將該提案改為共同提案。
林奕華另指出，指行政院編列費用提供給家中有國小以下或身障學童家庭，每一名學童1萬元補貼；但政府遺漏因日照中心停止收托，而必須將長者、身障者帶回家中照顧者的經濟需求，要求衛福部自6月起於發布三級警戒期間，提供家中原有日照需求長者、身障者，每人每月1萬元家庭照顧津貼。
經過朝野溝通後，衛福部與林奕華達成共識，文字改為提供家中有日照需求的長者、身障者，每人每月一萬元家庭照護津貼，或相關替代性照顧措施，落實家庭需求多元選擇。
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