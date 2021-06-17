蔡英文6月3通電話成話題 藍營酸：電話行銷小姐？

蔡英文總統今日表示自己特別致電藝人賈永婕與媒體人黃光芹，感謝疫情間2人捐贈物資的熱心。此舉被藍營議員批為是作秀，又不是電話行銷小姐；綠營則有議員緩頰，認為這些善意被有心人士操弄，對防疫才是拖後腿。

繼先前致電新北市長侯友宜成為話題後，蔡英文分別致電給賈永婕與黃光芹的事也成為媒體焦點。

國民黨議員葉元之在臉書表示，政府某些作為與不作為，正是帶給侯友宜、賈永婕、黃光芹等人的委屈原因，總統不該只剩打電話功能，又不是行銷小姐，應該先檢討自己施政上的缺失，努力幹點實事。

葉元之指出，總統最近很愛打電話，再把電話內容公開，營造自己的高度；打完電話總統還主動釋出致電訊息，上傳照片發臉書，讓打電話變成一場秀。

民進黨議員黃俊哲則表示，防疫期間民間有很多善心，不幸的是，這些善意被有心人士操弄，試圖挑起對立，對防疫工作不但沒幫助，更是拖後腿。