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蔡英文6月3通電話成話題 藍營酸：電話行銷小姐？

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
蔡英文總統今日表示自己特別致電感謝賈永婕、黃光芹等人的愛心，藍營認為此舉根本就是作秀。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統今日表示自己特別致電感謝賈永婕、黃光芹等人的愛心，藍營認為此舉根本就是作秀。圖／取自蔡英文臉書

蔡英文總統今日表示自己特別致電藝人賈永婕與媒體人黃光芹，感謝疫情間2人捐贈物資的熱心。此舉被藍營議員批為是作秀，又不是電話行銷小姐；綠營則有議員緩頰，認為這些善意被有心人士操弄，對防疫才是拖後腿。

繼先前致電新北市長侯友宜成為話題後，蔡英文分別致電給賈永婕與黃光芹的事也成為媒體焦點。

國民黨議員葉元之在臉書表示，政府某些作為與不作為，正是帶給侯友宜、賈永婕、黃光芹等人的委屈原因，總統不該只剩打電話功能，又不是行銷小姐，應該先檢討自己施政上的缺失，努力幹點實事。

葉元之指出，總統最近很愛打電話，再把電話內容公開，營造自己的高度；打完電話總統還主動釋出致電訊息，上傳照片發臉書，讓打電話變成一場秀。

民進黨議員黃俊哲則表示，防疫期間民間有很多善心，不幸的是，這些善意被有心人士操弄，試圖挑起對立，對防疫工作不但沒幫助，更是拖後腿。

黃光芹 侯友宜 蔡英文

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•國內今新增175例本土新冠確定病例，另確診個案中新增19例死亡。確診個案以新北市87例最多，其次台北市34例，其餘縣市中，苗栗縣31例是京元專案全面篩檢後，針對匡列的密切接觸者二次篩檢，31例中有30例是在匡列範圍內。竹縣10例是一處長照機構內的住民和相關人員。

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