紓困4.0預算拚明三讀 經濟部業務費刪減100萬元
立法院長游錫堃今召集朝野黨團協商紓困4.0特別預算案。國民黨立委賴士葆表示，經濟部編列第二目紓困振興「業務費」2億3613萬元，其中列有辦理商業服務營運補貼等計畫行政作業與審查經費1億元；考量政府經費短絀，部分專案可由單位專業人員辦理，為因應疫情期間支出增加，該項經費可予精簡。朝野溝通後同意刪減100萬預算。
賴士葆批評，這項預算業務費編列了2億多元，光是行政作業、生產經費就編列了1億元，但行政作業都是編制內的人，本來就領薪水，為什麼還要行政費用？因此提案刪減200萬元。
經濟部次長陳正祺表示，這是委外辦理項目。賴士葆回應，委外更有砍的空間；經朝野溝通後，最後決議刪減100萬元。
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