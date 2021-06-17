快訊

打疫苗致死意外險賠不賠？保險局長這麼說

霸王過招：第一次「美俄總統高峰會」...拜登有贏嗎？

紓困4.0預算拚明三讀 經濟部業務費刪減100萬元

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院長游錫堃今召集朝野黨團協商紓困4.0特別預算案。圖／取自國會頻道
立法院長游錫堃今召集朝野黨團協商紓困4.0特別預算案。圖／取自國會頻道

立法院長游錫堃今召集朝野黨團協商紓困4.0特別預算案。國民黨立委賴士葆表示，經濟部編列第二目紓困振興「業務費」2億3613萬元，其中列有辦理商業服務營運補貼等計畫行政作業與審查經費1億元；考量政府經費短絀，部分專案可由單位專業人員辦理，為因應疫情期間支出增加，該項經費可予精簡。朝野溝通後同意刪減100萬預算。

賴士葆批評，這項預算業務費編列了2億多元，光是行政作業、生產經費就編列了1億元，但行政作業都是編制內的人，本來就領薪水，為什麼還要行政費用？因此提案刪減200萬元。

經濟部次長陳正祺表示，這是委外辦理項目。賴士葆回應，委外更有砍的空間；經朝野溝通後，最後決議刪減100萬元。

新冠肺炎 疫情紓困

延伸閱讀

批指揮中心濫權 藍委：無能取得疫苗還限制人民自由

紓困4.0預算18日拚三讀 游錫堃：共體時艱抗疫

批政府帶風向 藍委：無人究責官員採購疫苗不力

【即時短評】游錫堃肺腑之言 陳時中該聽進去

相關新聞

簡訊實聯制免費NCC卻編8億預算？ 朝野共識刪5億

立法院長游錫堃今召集朝野黨團協商紓困4.0特別預算案。國民黨立委賴士葆表示，行政院稱推出簡訊實聯制，電信業者不會向民眾收...

成立3+11調查小組 國民黨團：不能以沒有會議記錄卸責

立法院今天紓困4.0特別預算案朝野協商，國民黨立院黨團發出新聞稿表示，在國民黨團堅持下，通過黨團總召費鴻泰領銜提出的主決...

侯友宜口誤要發死亡確診者「獎金」 四叉貓貼文引熱議

新北市長侯友宜今日在防疫記者會宣布要發放10萬慰問金給確診往生者，但不小心說成「獎金」，網路紅人「四叉貓」將發言貼在臉書...

立院朝野協商決議 3月內成立調查小組釐清3+11決策過程

立法院臨時會今天進行黨團協商紓困4.0特別預算案。國民黨立委費鴻泰提出主決議案，要求針對「3+11」決策過程予以釐清，若...

紓困4.0預算拚明三讀 經濟部業務費刪減100萬元

立法院長游錫堃今召集朝野黨團協商紓困4.0特別預算案。國民黨立委賴士葆表示，經濟部編列第二目紓困振興「業務費」2億361...

【今日精摘】三級是否解封「看未來10幾天情勢」／陳時中承諾協助採購BNT

•國內今新增175例本土新冠確定病例，另確診個案中新增19例死亡。確診個案以新北市87例最多，其次台北市34例，其餘縣市中，苗栗縣31例是京元專案全面篩檢後，針對匡列的密切接觸者二次篩檢，31例中有30例是在匡列範圍內。竹縣10例是一處長照機構內的住民和相關人員。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。