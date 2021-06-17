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侯友宜口誤要發死亡確診者「獎金」 四叉貓貼文引熱議
新北市長侯友宜今日在防疫記者會宣布要發放10萬慰問金給確診往生者，但不小心說成「獎金」，網路紅人「四叉貓」將發言貼在臉書，引起熱議。新北市新聞局長蔣志薇表示，侯友宜當時是要講慰問金，因一時口誤，造成誤會，特此致歉。
本名劉宇的四叉貓今天下午在臉書貼文寫道「新北市長侯友宜：本市感染新冠肺炎的往生者將發放十萬元獎金」，他還Hashtag表示，侯友宜可能要被側翼做圖嘲笑了。該篇貼文也吸引大批網友留言、討論。
有網友說「侯友宜到底在幹嘛，是不是也要發獎狀」，有人則開玩笑說這是在鼓勵嗎？不過也有民眾說，這種事不該拿來開玩笑，明顯只是口誤，若敵對政營拿這個做文章，就太過沒品了。
蔣志薇表示，侯友宜今天在防疫記者會上口誤，不慎說錯，對於造成的誤會，感到抱歉。
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