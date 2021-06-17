快訊

三立「鄭知道了」8員工快篩結果出爐 鄭弘儀今晚照常主持

評／台山核電廠意外疑雲，對台灣有影響嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港蘋果日報再被搜 民進黨：會繼續撐香港

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，將持續支持香港人民爭取自由民主的權利。圖／本報系資料照
民進黨表示，將持續支持香港人民爭取自由民主的權利。圖／本報系資料照

民進黨今天表示，香港國安處動員上百名警力再搜索香港蘋果日報大樓，並以違反國安法為由逮捕香港蘋果日報高層五人，港府選在七一香港主權移交前夕再大動作拘捕媒體人士，並套用「勾結境外勢力」等罪名，無非是在七一前再次恫嚇香港人民，但如此舉措也只會讓中共七一的百年黨慶蒙上陰影。

民進黨指出，香港情勢的惡化嚴峻，國際社會應持續關切中共對港人基本權利的侵害。中共從先前施行港版國安法、「DQ」民主派議席、乃至片面修改香港選制，這些行為都已使得一國兩制徹底毀壞。國際社會也嚴正關切，並呼籲中共停止對港打壓，尊重「中英聯合聲明」等文件，這顯見中共扼殺香港民主、破壞國際秩序的作為，只會加深國際社會對中國政府的不信任與疑慮。

民進黨表示，將持續支持香港人民爭取自由民主的權利，繼續照顧和關懷需要協助的香港民眾，同時民進黨也會與國際社會一同，持續密切關注情勢發展。

香港 港版國安法 中共

延伸閱讀

聲援香港蘋果 民進黨：中共扼殺民主破壞國際秩序

建制派放話 香港區議員7月宣誓 將拔百人資格

歐盟免檢擬納香港 業者：雙邊放寬才有助益

香港疫苗保障基金 首賠3案共5.8萬美元

相關新聞

簡訊實聯制免費NCC卻編8億預算？ 朝野共識刪5億

立法院長游錫堃今召集朝野黨團協商紓困4.0特別預算案。國民黨立委賴士葆表示，行政院稱推出簡訊實聯制，電信業者不會向民眾收...

成立3+11調查小組 國民黨團：不能以沒有會議記錄卸責

立法院今天紓困4.0特別預算案朝野協商，國民黨立院黨團發出新聞稿表示，在國民黨團堅持下，通過黨團總召費鴻泰領銜提出的主決...

侯友宜口誤要發死亡確診者「獎金」 四叉貓貼文引熱議

新北市長侯友宜今日在防疫記者會宣布要發放10萬慰問金給確診往生者，但不小心說成「獎金」，網路紅人「四叉貓」將發言貼在臉書...

立院朝野協商決議 3月內成立調查小組釐清3+11決策過程

立法院臨時會今天進行黨團協商紓困4.0特別預算案。國民黨立委費鴻泰提出主決議案，要求針對「3+11」決策過程予以釐清，若...

綠白認知大作戰 民進黨新一波戰略 造神陳其邁打柯棄守阿中？

新冠本土疫情飆升後，已累計1萬多例新冠本土個案，400多人死亡。原本吹噓防疫成績、對外宣揚「Taiwan Can Help」的蔡政府聲望暴跌，陳時中的防疫作為也被質疑，地方不再「順時中」，批評聲浪不斷。府院視陳時中為防疫堡壘，堅持不將他換下，但綠側翼網軍近日強力宣傳高雄市長陳其邁的防疫成績，力抗因防疫聲勢急漲的另一位醫生市長柯文哲，綠白也在網路展開認知大作戰。

立院協商共識 「紓困4.0」簡訊實聯制經費刪5億元

立法院黨團協商今天繼續研商「紓困4.0」追加預算案相關事宜，對於國家通訊傳播委員會（NCC）編列新台幣8億元用於辦理疫情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。