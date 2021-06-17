紓困預算追加2600億 邱臣遠：防疫大內宣編3.29億

立法院臨時會目前正在審查紓困4.0特別預算案，民眾黨立委邱臣遠今在臉書指出，2600億元的特別預算中，衛教宣導相關的「大內宣」費用共編列3.29億元，而回顧過去的防疫衛教宣導，最多是在google搜尋出來的梗圖，或是創造一系列從國外肯定回來自我褒揚的防疫成就新聞，「跟防疫真的沒有半點關係」。

邱臣遠指出，大內宣費用從第一次編列1.46億元、第二次8千萬元、第三次2.15億元，這次再度編列3.29億元，「一年來防疫大搞認知作戰與防疫政績宣傳，除了年度公務預算防疫宣導費外，硬是再從特別預算搬走近8億元」，雖提案要求衛福部提供前三期防疫宣導預算執行細節與追加預算宣導重點書面報告，但指揮中心硬是擋下來，拒絕提供。

邱臣遠質疑，一年多來指揮中心除了每天例行記者會，真的有讓民眾了解應該如何面對疫情嗎？如果真的確診，民眾知道接下來會面對怎樣的隔離檢疫與醫療程序嗎？「我們發現連政府本身都未必清楚，更何況是一般民眾？」

他也批評，回顧所謂的防疫衛教宣導，最多是在google搜尋出來的梗圖牆，或創造一系列從國外肯定回來自我褒揚的防疫成就新聞，但現在重新檢視，跟防疫沒有半點關係，另還有「一般人不用戴口罩、戶外不用戴口罩」的宣導，成功幫助政府度過口罩不足的窘困時期，但現在看來根本就是防疫大破口，「防疫優等生」、「超前部署」在今年真正面對疫情襲擊後，更發現一切都是口號。