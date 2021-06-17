雙北害全台坐牢？羅智強：雙北這麼慘因「桃園三結疫」

台北市議員苗博雅日前上政論節目，語出驚人說「全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」，引發網友PTT論壇熱議，國民黨台北市議員羅智強在臉書指出，害全台坐牢是「桃園三結疫」，若無鄭文燦、范雲、陳時中，雙北怎麼會這麼慘。

羅智強說，疫情起伏不定，三級警戒持續，苗博雅呼應被廢議員王浩宇說全台陪雙北坐牢，雙北成為疫情重災區的禍首已經很明確，3+11放寬機師檢疫的禍國決策，造成防疫破口，病毒由諾富特飯店的感染鏈蔓延全台。

桃園市長鄭文燦接受機師團體陳情向中央爭取3+11管制方案，范雲接棒召開協會，再由陳時中拍板定案，若無鄭文燦、范雲、陳時中這「桃園三結疫」雙北怎麼會這麼慘，又怎會導致疫情不可收拾，全國三級警戒。

羅智強表示，石崇良稱萬華是疫情破口已被罵得臭頭，苗博雅還來嫁禍雙北，扯什麼全台陪坐牢，把蔡總統說的同島一命當空氣，真正的破口就來自「桃園三結疫」。

羅智強表示，奉勸民進黨的豬隊友們，不要再費心幫鄭文燦甩鍋，這明明是他心中最不想被提起的痛，越是幫他甩鍋，就越讓民眾想起是誰鑄下的大錯，豬隊友們老去揭這個臭瘡疤，難道真想害大阿哥上位不成，反被幽禁高牆？