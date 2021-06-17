國際關注台灣創新高 學者：應把握時機

「台灣受到國際關注的程度歷史新高，要好好把握！」國策研究院17日的研討會上，學者紛表示，雖然這次G7+NATO峰會感覺離台灣很遠，但許多指標都顯示國際對台灣與周邊地區的關注更勝以往，台灣需要更盡力爭取與國際的合作，譬如在美中之間競爭最激烈的科技產業上爭取代工訂單，並加強新南向政策。

爭取科技產業代工

淡江大學大陸研究所兼任教授洪耀南認為，美國經過 2008 年次貸風暴之後元氣大傷，中國在習近平上台之後提出強國夢，此消彼長下，讓中美兩國激進派都提出中美必有一戰，無法跳脫「修昔底德陷阱」，但他指出，戰爭的形式不一定是傳統的戰爭方式登場。美中可能是以「經濟戰」模式來對決。

在此框架假設下，洪耀南分析，美中對抗態勢明顯，台灣也要儘速加強自我防衛能力，因此可以從國防產業的低階代工做起，對發展國防產業打下基礎。另外，美國要領導盟友發展 5G與人工智慧(AI)規則，確保相關科技發展促進民主，且非由中國主導，這對於台灣來說，也是很好增加與國際合作的機會。

加強基建、綠能合作

台灣世代教育基金會執行長陳冠廷指出，G7的聯合公報名稱為：「重建未來美好世界全球行動的共享議程」，而在協議裡面還提到了針對中國「一帶一路」計畫相抗衡的專責小組，雖然有重起冷戰的氛圍，但同時也加強與全球的多邊互動，對於台灣來說，整體在東亞的區域利益是逐漸提高的。

他認為，配合美國對抗中國的「一帶一路」，台灣也要適當調整「新南向政策」，除了增加經貿合作、人才交換與分享資源以外，台灣在基礎建設上具有強大實力，過去也曾協助拉美國家進行基礎建設更新，加上台灣本身ICT、智慧城市與綠色能源發展具有優勢，他認為台灣要更強力推動新南向政策。

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