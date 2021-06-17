台海議題納入各聯合聲明 學者：拜登主義逐步落實

七大工業國集團（G7）峰會日前結束，領袖宣言首度提到台海問題；國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲今天表示，台灣安全的實質重要性獲得認同，不只是民主防衛的價值體系，同時也涉及區域安全的實質利益，除了G7，北約峰會更史無前例將中共視為系統性的挑戰，以往視為敏感、區域性的台海議題成功列入各聯合聲明中的重要項目，這可視為強調同盟的「拜登主義」（Biden Doctrine）逐步落實。

國策研究院今天舉辦「G7、NATO、美俄峰會與台灣戰略地位」視訊座談會，討論最近接連舉行的高峰會，及台灣戰略定位與兩岸關係。

蘇紫雲說，美國前總統川普像是政界的巴頓將軍，強調身先士卒，拜登則像艾森豪元帥，注重盟友的團結與聯合行動，4月以來拜登政府充分發揮聯盟戰略的整合力量，除了峰會提到台海，美國重新加入巴黎氣候協定；停止退出世界衛生組織，還要在這次疫情尋求全球合作，顯示他和川普的方式大為不同。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛表示，G7和北約兩場峰會顯示美中兩強競逐格局已定，在核心賽局的G7和NATO兩部分，「美國重返」已有小成，拜登在凝聚尤其是日本和澳洲兩大核心盟邦的基礎上，已將其餘西方盟友暫時統合在「價值觀外交」的旗幟下，而統合北約則成效稍遜，只將中國設定為遠程的系統競爭者，而非近程的地緣戰略威脅，但已堪稱突破。

亞太和平研究基金會執行長董立文表示，G7峰會的結果是過去兩年來歐洲對中政策轉向的結果，也是未來抗中的開始，從擁抱轉向對抗的過程，歐洲和中國的關係是全方位的，在不同議題上歐洲各國會有不同的做法，但和過去比較整體而言，歐洲與中國合作的作為與聲音已經大幅縮小，競爭與對抗的作為與聲音大幅增加。

董立文說，拜登曾經主張召開「全球民主峰會」，與英國首相強生曾經主張召開「民主十國」會議，他認為這次的G7峰會就是「民主十國」會議，符合強生計劃就全球貿易改革、技術進步等領域達成共識，並以此圍堵中國以及俄羅斯等國家，這除了有意提升英國脫歐後的國際地位，另外也是英國應和美國的動議。