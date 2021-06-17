國民黨提確診國賠 綠委：民粹提案 將有一連串後果

立法院今天朝野協商各黨團和立委對紓困特別預算的提案，民進黨立委鄭運鵬說，他認為會有媒體效果的民粹提案，包括國民黨團正在力推「確診國賠」、「確診慰助金」，其中包含染疫死亡的國賠或慰助。如果把不幸染疫往生，當作政府醫療體系疏失的一部分，那後端要調查，地方政府防疫體系通報有沒有問題？救護車有沒有延遲救援？照顧的醫護有沒有疏失？「這不就是火神的眼淚劇情嗎？」

鄭運鵬說，講國賠的概念是各級政府的公務員、公共設施及服務，因為疏失等各種原因造成生命財產損失時，國家必須賠償。這種官司很多，但是傳染病很少在內，除非是像現在各國要調查是否為武漢實驗室外流的這種國家行為，不然要構成國賠條件，不管世界各國、法理論證、個案狀況，很難成立。

鄭運鵬說，所以，楊志良想帶風向炒國賠時，就有人提出，楊志良擔任署長的時候，感染流感的國人，是不是也應該算在馬英九政府帳上。「我猜國民黨裝作沒看到。」

鄭運鵬表示，有人隔離期間被抓到不戴口罩亂跑，政府要對他開罰。這是各波疫情最普遍的感染源，所以不是3+11的問題，而是違規亂跑的問題。如果他造成別人染疫，照著國民黨提案，染疫就要政府慰助，明明這就是國人違法的結果，怎麼會是納稅人出錢呢？這個人如果造成別人染疫，被感染者倒是可以向他求償，故意傳播愛滋病給他人，就還有刑責。

鄭運鵬說，目前台灣確診一萬多人，在世界各國算很少，但是在台灣的司法和行政體系來看，這就是巨量，如果通過這樣的民粹提案，疫情就會再發展到癱瘓司法體系，這又是不必要的代價。每一個染疫個案，都有背景狀況，所以疫調很重要，不過，疫調不是政府拿來作為求償條件，否則，沒有人會坦白接受調查，更是染疫的風險。

鄭運鵬表示，如果把不幸染疫往生，當作政府醫療體系疏失的一部分，那後端就會變成必須調查地方政府防疫體系，「如果換成你是這些防疫人員，你還要照顧染疫者嗎？不如去申請留職停薪比較安全。」