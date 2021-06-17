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苗博雅「陪雙北坐牢」說 綠委：為人民著急講話「鹹了點」

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
台北市議員苗博雅。圖／取自苗博雅臉書
台北市議員苗博雅。圖／取自苗博雅臉書

北市議員苗博雅日前在政論節目稱「全國縣市是在陪雙北坐牢」引發爭議，雖然已澄清並致歉，但後續效應仍持續發酵，民進黨立委許智傑今天說， 防疫期間大家都很緊張，也都悶的很辛苦，看她的原始影片比較像是譴責雙北的防疫問題，也許為人民著急講話「鹹了一點」，他認為全國同島一命，台灣一日生活圈，大家互相體諒，一起努力，幫忙守住雙北、守住台灣，希望儘快恢復正常生活。

苗博雅昨天也在臉書發出上千字長文澄清指出，媒體直接下標確實很聳動，只看這一句，很可能會誤以為我在批評台北市民。所以，能理解今天打來辦公室飆罵髒話、嗆聲、斥責的人，大家都是希望台灣能早日走出疫情的陰霾。

苗博雅指出，有些市民朋友感覺被傷害，她也在反省，當時是否不該這麼直白？「我的訴求就是台北市政府要做好防疫基本功，絕對不是責怪市民朋友。」、「我是土生土長的台北人，在台北生活成長。我對這座城市的感情，絕對不會比市府高層少一分。」

苗博雅 北市 疫情

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