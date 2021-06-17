蔡英文線上報告3件事 孫大千：每件都在打臉自己

蔡英文總統15日臉書線上向國人報告三件事，除呼籲老人家儘速施打疫苗並感謝民間捐贈醫療資源外，也呼籲國人可以支持平常會去也喜歡去的店家外帶，幫他們一起撐過疫情難關。前立委孫大千在臉書指出，蔡英文線上報告的三件事，每一件事都在打臉自己。

首先，不是老人家不願意打疫苗，而是台灣的疫苗根本不夠，有一些縣市甚至要87歲以上的長輩才能有機會打到疫苗。蔡英文竟然還有臉去拜託各位老人家，趕快去施打疫苗。這不是一件很可笑的事嗎？

其次，民進黨政府有一年多的時間來採購準備醫院的基本耗材和各項儀器，可是只會吹牛內宣，對於提升整體醫療能量的工作卻被死當。民間都比政府有效率，蔡英文現在還有臉去感謝民眾出錢出力。這不是一件很諷刺的事嗎？

最後，行政院所推出的紓困方案完全無法涵蓋全部急需救助的基層民眾，導致民間怨氣高漲，罵聲不斷。蔡英文居然還可以當作沒事，呼籲符合資格的民眾及業者趕快申請。這不是一件很可惡的事嗎？