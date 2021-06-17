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工業區超前部署國產疫苗？詹為元：中華郵政也啟動調查

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖／截自詹為元臉書
圖／截自詹為元臉書

國民黨立委洪孟楷昨天指出，經濟部工業局發文轄下工業區做國產疫苗施打超前部署造冊作業，恐讓國產高端疫苗申請緊急使用授權（EUA）淪過場。國民黨青年部副主任詹為元凌晨在臉書加碼，中華郵政也有類似情形。

詹為元表示，前兩天收到中華郵政內部員工爆料，說內部長官要求繳交公費疫苗施打意願書，擔心造冊交上去之後，到時輪到施打的疫苗是國產疫苗，當場變成國產疫苗的白老鼠，到時打也不是，不打也不是，喪失選擇權利。

詹為元說，郵政人員屬第7類，按照目前疫苗進口的數量以及排序，短期之類根本施打不到，但中華郵政的高層卻異常的急迫，上周五下班後才傳出施打意願書，就要員工本周二端午連假收假上班一大早就繳交。

詹為元批評，中央高官把自己列為第二類，爽打莫德納與AZ疫苗，卻可能讓基層公務員當國產疫苗白老鼠。

AZ疫苗 中華郵政 老鼠

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