國民旅遊卡要不要解禁 有人盼有人憂
全國約有36萬公務員，入職滿一年公務員，每年有1萬6千元國民旅遊卡消費額度，算是公務員「小確幸」，若年度消費未用罄，隔年會重新計算，無法累計。國遊卡用途分為「自行運用額度」與「觀光旅遊額度」兩者額度各半，觀光旅遊額度依規定須用於觀光消費，5月中旬本土疫情大爆發，觀光額度無處可花。有公務員在公共政策網路參與平台，提議「取消今年國旅卡刷卡類別限制」；全國公務人員協會也接獲許多公務人員反映，本月7日開線上理監事會後，已行文建議行政院人事行政總處，盼能取消額度使用限制，盼因應防疫需要，將觀光旅遊額度放寬可用於採買防疫或民生用品，也能幫助商家。
全國公務員協會理事長吳美鳳說，疫情嚴峻，許多觀光景點暫停營業，也不便外出旅行，即使8千元額度可用於交通支出，但疫情當頭燒，政府不鼓勵跨區移動變防疫破口，希望中央能針對當前防疫需求，解除國旅卡使用限制。吳也說，國旅卡並非福利，是由公務員加班費轉換而來的產物，考量振興觀光產業，才設下這道限制。
有公務員認為，國旅卡目的是鼓勵消費，進而促進經濟，疫情摧折經濟，不只觀光業，許多行業都需要搶救，盼能適度放寬。
高雄市政府人事處長陳明忠說，因應防疫不鼓勵移動，若要兼顧防疫，也顧及公務員權益，希望中央能適度放寬國旅卡使用限制或做合適調整。
「千萬別放寬！」高雄市觀光旅館公會理事長林子寬說，既然名稱是國民旅遊卡就該用在旅遊，目前疫情未解封無法出遊，可以先購買住宿券、餐券等商品，待解封後再以行動支持受創嚴重的觀光業。對公務員倡議放寬呼聲，林子寬說，站在觀光業角度當然是希望這筆資源用於挹注觀光業，既然名為國民旅遊卡，就該名符其實用來振興觀光業，若今年無法運用，建議保留額度，疫情過後，成為搶救觀光業救命錢，這是廣大觀光業者心聲與盼望，不希望流失這筆資源。
疫情嚴峻，國內旅遊幾乎全停擺，南台灣觀光聯盟總召集人、高雄漢王洲際飯店總裁林富男說，若能如期在6月底解禁，屏東墾丁、台東等國旅熱區有機會在7月迎來客人，如果國內疫苗覆蓋率不到一半，多數旅遊業者恐怕苦到年底還等不到復甦契機，就算有開業，工作人員接待客人也害怕染疫，整體氛圍還是不安定狀態。
是否該放寬其中8千元觀光旅遊額度，林富男說，國旅卡帶有刺激國旅效益，是否放寬除了要合於法規，也要思考如何將這筆資源在後疫情時期發揮最大效益，希望這筆額度能彈性延長，甚至加碼、加倍挹注在觀光業，成為搶救國內觀光產業的救命活水。
立委許智傑主張，再觀望2、3個月再來決定國民旅遊卡是否要放寬使用規定，必須維護公務員權益，若能振興旅遊業當然更好。高雄市議員林于凱說，國旅卡本質是補公務員不休假加班費，用途本來就要給公務員一些自主性，強制要求其中8千放在旅宿業不合理，建議鬆綁，讓運用多些彈性。
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