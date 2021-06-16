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經濟部工業區打疫苗 羅智強爆:不願打國產疫苗不得列冊

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖/羅智強提供。
圖/羅智強提供。

經濟部針對工業區大規模施打疫苗造冊，國民黨台北市議員羅智強在臉書指出，經濟部卻強調「不願施打國產疫苗或有指定特定疫苗者，請勿列入名冊」，他痛批民進黨率獸食人，莫此為甚。

羅智強指出，為了護航高端，民進黨政府的黑惡狠，超出想像，現在最新的狠招是，經濟部針對工業區大規模施打疫苗造冊卻強調不願施打國產疫苗或有指定特定疫苗者，請勿列入名冊。

羅智強說，我來幫大家把民進黨這個政策翻成白話「你不打國產疫苗，就去死啦。」不打國產疫苗，名字就直接從打疫苗名冊上「被消失」，就是逼你非打國產疫苗不可。

羅智強還嘲諷，閻羅王有生死簿，民進黨也有生死簿，「你敢不打國產疫苗就去死」，陳時中不是説國人可以選擇疫苗嗎。

疫苗 民進黨 羅智強

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