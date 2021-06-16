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紓困4.0預算明再協商國民黨團：8月到貨3000萬劑疫苗

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

立法院臨時會正審議行政院紓困4.0特別預算，明將展開第二輪朝野協商。國民黨團晚間發新聞搞表示，已再提出334項提案，要為民眾及各產業爭取更多的即時紓困，爭取到更有安全、有效的疫苗，明天協商必定力爭到底。

國民黨團質疑，立院5月31日才通過防疫紓困特別條例延期至明年6月30日，行政院也還有上千億的紓困預算餘額可用，檢討方案還下周才要提出；此次急救章提出紓困4.0預算案，又不思好好規劃方案，還趕著要在後天三讀，施政草率。

國民黨團表示，紓困4.0預算第一輪協商，國民黨團共提277案，通過194案，成功爭取：全民免費施打疫苗、核准開放居家快篩試劑、補足第一線警察及消防同仁防疫裝備、全國教育從業人員（含補教老師）列優先施打對象、中小學鐘點教師、特教助理員、學校社團老師納入紓困對象。

國民黨團要求，行政院八月底前必須至少到貨3000萬劑有效力且有國際認證疫苗讓全民免費施打；針對染疫民眾急需的醫材、藥材必須立即補足；抓出潛在病毒、無症狀感染者的全民普篩，衛福部必須立即實施。

國民黨 行政院 疫苗

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