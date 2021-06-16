經部工業區指不打國產疫苗不造冊 江啟臣：用人命救疫苗

國民黨主席江啟臣晚間接獲民眾陳情，指出經濟部工業區調查疫苗施打，若不願打國產或要指定疫苗就不造冊。江啟臣表示，國產疫苗目前沒有三期的試驗，也就是現在不存在任何一種合法「國產疫苗」，結果竟出現「超前授權」國產疫苗的表態調查，是用疫苗救人命？還是用人命就疫苗？

該陳情注意事項指出，「如有員工不願施打「國產疫苗」或「指定疫苗者」，請勿列入名冊」，江啟臣說，這一句「注意事項」明列在經濟部所屬的台中工業區，各家廠商的調查中。這是一個引發民眾恐慌，讓人心驚膽跳的調查。

江啟臣強調，國產疫苗目前沒有三期的試驗，也沒有通過衛福部的緊急授權，此時此刻「我們不存在任何一種合法『國產疫苗』」。而不願意施打違法疫苗的人就不能列進名冊 ，願意施打「違法疫苗」的人卻可以列入名冊，變相「超前授權」國產疫苗，是用疫苗救人命？還是用人命就疫苗？

江啟臣說，這件事在整個工業區瀰漫著一股不安的氣氛，形同自我審查表態的壓力鋪天而來。感謝願意為此事發聲的廠商與基層員工，勇敢的揭發此事。

但江啟臣質問蔡政府，經濟部所屬的台中工業區進行如此大規模表態調查，經濟部敢說不知情嗎？工業區是否受到不正當的壓力，要匡列如此不合理的「排除條款」？未經三期測試的國產疫苗，經濟部卻未審先過，超前確定緊急授權了嗎？一定會通過緊急授權是蔡總統告知經濟部的嗎？

「蔡總統，你要台中工業區的基層員工，乃至全民都當無國際認證疫苗的白老鼠嗎？」江啟臣說，為了產業基層無助的疑惑與不安，蔡總統有這個責任回應。