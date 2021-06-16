原住民長者疫苗被消失？立委伍麗華籲「健康平權」

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨山地原住民立委伍麗華。圖／取自伍麗華臉書
民進黨山地原住民立委伍麗華。圖／取自伍麗華臉書

日本捐台的124萬劑AZ疫苗昨日開打，開放75歲以上長者含65歲以上具原住民身分者施打。不過民進黨山地原住民立委伍麗華今在臉書指出，在疫苗有限的情況下，各縣市不得不從人口結構中評估，設計長者年齡優先順序，也就產生各地原住民長者施打年齡不同的狀況，部分原住民長者疫苗因此被消失，「落實原住民族的健康平權不是空談的理想，而是能夠被真正實踐的基本原則。」

伍麗華指出，有些縣市在首波疫苗施打時，就按照指揮中心的排序開放原民長者65歲以上接種，有些縣市則採「降低原住民長者歲數」或「明確列出65歲以上施打期程」，讓更多族人打到疫苗，但部分縣市卻限85歲以上或限75歲以上的原住民長者施打，「既沒有遵照指揮中心的65歲以上排序，也沒有提出年齡下降的對應方案，不免引來漠視原住民長者權益的批評。」

伍麗華舉例，台中市首波獲得7萬劑、彰化縣3萬7千劑、雲林縣2萬4千劑、嘉義市8千劑。從指揮中心的計算基礎推算，取第六類(75歲以上長者及原住民65歲以上長者)人數的27%，等同台中市有3萬6千劑、彰化縣2萬4千劑、雲林縣1萬6千劑、嘉義市4千劑是給第六類長者。

伍麗華說，根據原民會人口統計資料和疫苗配給數來看，台中市85歲以上原住民長者施打人數僅有「66人」，核配的3萬6千劑只有66名原住民長者符合資格，「豈不怪哉！」按比例換算，這波疫苗供給原民長者的應有470劑，提供75歲以上共385名長者接種根本綽綽有餘，為何不選擇讓原民長者可低10歲施打？

伍麗華也提到，許多中部縣市原住民65歲以上長者僅有200人甚至低於100人，難道首波疫苗不足以供應？第二波疫苗配送在即，呼籲各縣市政府確實盤點，在疫苗配置容許的範圍內，讓65歲以上原民長者能儘速接種疫苗；指揮中心第二波分配也能針對蘭嶼、綠島、小琉球等離島加碼劑量，並評估針對本島原住民人口比例較高的縣市，如台東、屏東等增加疫苗配額。

AZ疫苗 伍麗華 原住民

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