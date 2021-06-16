致死率高全因老年人？王任賢批陳建仁「專長是誤導」

台灣社區感染疫情爆發，造成全台破萬人確診、死百多例死亡，致死率百分之三點八，高於全球百分之二點一。前副總統陳建仁今在臉書發文，認為台灣致死率高於全球原因，是因為多是中、老年人染疫，且五十歲以上確診比例高。專家認為，直接解釋死因是年長原因不夠精準，真正原因是「確診母數不正確」，先前台灣不願普篩，「就是他說偽陰、偽陽性，讓大家不敢篩」。

台灣四月二十日出現英國變種病毒株確診病例後，陳建仁說，從華航機組人員及諾富特員工聚集、獅子會員聚集、宜蘭遊樂園聚集，到萬華茶藝館聚集，確診數不斷飆升。此發病日流行曲線看，從最早美洲確診五六百人，至今每週一二百人，是全民共同防疫成果，持續作為就可將確診病例數降至百人以下。

陳建仁說，四月十九日前，致死率百分之一，確診病例多是境外移入青、壯年人，在新一波流行中，多是本土感染的中、老年人，五十歲以上確診病例百分之五十五，高出全球致死率，要比較不同國家致死率，需比較年齡別或年齡標準化致死率，才能排除不同國家確診病例之年齡分佈影響。

中華民國防疫學會理事長王任賢認為，並不能以染疫都是中老年人，來解釋為何致死率高，「所有國家都是老年人染疫必較多，我相信新冠肺炎致死率各國都一樣，但台灣數字呈現這麼高，是因為篩檢量不夠，導致母數不夠大」，他舉例愛滋病剛盛行時，所有染疫者必死，現在卻能與人類共存，「原因就是篩檢試劑出來，廣泛篩檢治療，如今才變成輕症」。

此外，致死率是顯示一個國家的醫療質量指標，王任賢表示，台灣致死率這麼高，一定引發國際討論，所以陳建仁趕緊寫臉書，「歸咎源頭就在他身上，之前說篩檢會偽陰、偽陽，所以大家不篩檢」，批評陳建仁「公衛專家專門算數，他這方式算出來不好看，就換個方式算，誤導就是專長」。

哈佛大學流行病學博士、 台大醫院急診部臨床副教授李建璋認為，前副總統用時間點區分看年輕、長者致死率差異，或許想用簡單直白的方式安定人心。他認為，現在講致死率太早，不能說只感染老人，是因長者症狀較嚴重，起初醫院量能緊繃，輕症、無症狀的年輕人尚未篩檢等因素。隨著擴大篩檢站，分母慢慢回歸矯正，預期未來兩週出現轉折點，穩定後才能反映台灣真實醫療水準。

李建璋表示，除了年紀與漏診因素，各國分析若要改善死亡率、致死率，避免讓少數醫院過度擁擠，否則治療效果會越差，美國過去也曾出現此情況，經過調整後，加上醫療標準化，不僅改善醫療品質，死亡率也下降。他表示，新北有些醫院採輕重分流，一些負責輕症、一些負責重症，醫療量能仍可能過度負擔，他認為在重度級醫院間、都有一定治療水平下，醫院平均分配病人，是比較好的作為。