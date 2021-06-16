工業區超前調查打國產疫苗意願？洪孟楷：EUA恐淪過場
國產高端疫苗雖通過二期試驗解盲，目前仍在申請緊急使用授權（EUA）。但國民黨立委洪孟楷接獲嘉義朴子工業區員工陳情，工業區廠商聯誼會，竟然已經在做國產疫苗施打造冊前置作業，質疑是為國產疫苗「超前部署」，EUA恐淪過場。
嘉義朴子工業區廠商聯誼會近日發通知調查所屬會員廠商，表示「經濟部針對工業區大規模施打疫苗，展開事先的規劃作業」，通知中還載明，「如有員工不願施打國產疫苗或有指定特定疫苗者，請勿列入名冊」。
陳情民眾向洪孟楷反映，經濟部工業局同時發公文給轄下84個管理單位要求調查。
洪孟楷質疑，據中央流行疫情指揮中心6月9日公布的疫苗公費接種對象前7類，並未將工業區從業人員列入；在國際認證疫苗都沒有確認到貨下，經濟部針對國內工業區從業人員大規模施打疫苗造冊，是否就是要讓勞工施打國產疫苗？
洪孟楷提醒，蔡政府不要讓施打國產疫苗對象，真淪為實驗白老鼠。
洪孟楷提出4點質疑：第一，憑什麼國產疫苗尚未EUA通過，經濟部工業局已針對全台多處工業特定區，發公文要求制定國產疫苗施打造冊作業？民進黨政府不演了，國產疫苗一定會過嗎？
第二，衛福部長陳時中之前承諾國人有選擇疫苗的權力，現在嘉義朴子工業區廠商聯誼會卻透過工廠直接要求員工，這是不是強迫接受國產疫苗不讓人民選擇？
第三，即便是要當作第三期人體實驗受測對象，是否也應按照臨床試驗讓每個人簽同意書跟付費？美國三期受測者平均每人可拿約三萬美金，請問台灣標準在哪？
第四，把只有二期試驗的國產疫苗讓工業區員工跟移工先施打，到底是歧視還是福利？會不會讓最基層勞工跟移工，為了要保住工作而被迫配合施打？
洪孟楷批評，國產疫苗連緊急授權都未通過就已經要造冊施打，還挑最弱勢的勞工和移工開刀，若重視他們為何不列入優先施打疫苗接種對象？這種操作對國產疫苗與底層勞工將造成雙重打擊，未來施打後出問題政府誰要負責？誰能負責？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言