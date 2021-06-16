工業區超前調查打國產疫苗意願？洪孟楷：EUA恐淪過場

國產高端疫苗雖通過二期試驗解盲，目前仍在申請緊急使用授權（EUA）。但國民黨立委洪孟楷接獲嘉義朴子工業區員工陳情，工業區廠商聯誼會，竟然已經在做國產疫苗施打造冊前置作業，質疑是為國產疫苗「超前部署」，EUA恐淪過場。

嘉義朴子工業區廠商聯誼會近日發通知調查所屬會員廠商，表示「經濟部針對工業區大規模施打疫苗，展開事先的規劃作業」，通知中還載明，「如有員工不願施打國產疫苗或有指定特定疫苗者，請勿列入名冊」。

陳情民眾向洪孟楷反映，經濟部工業局同時發公文給轄下84個管理單位要求調查。

洪孟楷質疑，據中央流行疫情指揮中心6月9日公布的疫苗公費接種對象前7類，並未將工業區從業人員列入；在國際認證疫苗都沒有確認到貨下，經濟部針對國內工業區從業人員大規模施打疫苗造冊，是否就是要讓勞工施打國產疫苗？

洪孟楷提醒，蔡政府不要讓施打國產疫苗對象，真淪為實驗白老鼠。

洪孟楷提出4點質疑：第一，憑什麼國產疫苗尚未EUA通過，經濟部工業局已針對全台多處工業特定區，發公文要求制定國產疫苗施打造冊作業？民進黨政府不演了，國產疫苗一定會過嗎？

第二，衛福部長陳時中之前承諾國人有選擇疫苗的權力，現在嘉義朴子工業區廠商聯誼會卻透過工廠直接要求員工，這是不是強迫接受國產疫苗不讓人民選擇？

第三，即便是要當作第三期人體實驗受測對象，是否也應按照臨床試驗讓每個人簽同意書跟付費？美國三期受測者平均每人可拿約三萬美金，請問台灣標準在哪？

第四，把只有二期試驗的國產疫苗讓工業區員工跟移工先施打，到底是歧視還是福利？會不會讓最基層勞工跟移工，為了要保住工作而被迫配合施打？