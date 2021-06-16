批政治凌駕專業 藍委：疫苗安全性不是總統說了算

高端國產疫苗股價劇烈波動，士林地檢署證實已分他字案，調查是否有人員涉嫌證券交易法等弊端。國民黨立委賴士葆今天表示，回首這5年來很多不公不法不義的法案都因為全面執政，在野黨無法制衡，以至於一路綠燈，要護航高端，相形之下根本是小事一樁。

賴士葆透過臉書指出，一連串官員怠惰、失職及錯誤的決策，引發疫情的破口，已經造成478條寶貴生命消逝，還有很多重症確診者仍在與死神拔河。這些日子以來很多角落充斥著難以道盡的悲慘故事、數不清的破碎家庭。國難當頭，去年就傳出民進黨派系想要介入搶食疫苗採購龐大的利潤，導致疫苗採購破局的原因之一。

賴士葆質疑，高端的股票在蔡總統毫不避諱的背書之下，股價像坐雲霄飛車飆漲，短期之內幾乎只有漲停和跌停兩種價格。之前6個跌停之後，解盲之前又連漲幾天。跌停之後，又有報導成菲國要買高端疫苗，造成股價上沖下洗。有人已告發檢調，檢方也介入調查，是否有人洩漏解盲的結果，是否有人為操縱影響股價，違反證券交易法，全民都在關注這個議題。

賴士葆說，當高端還未解盲，政府就下500萬劑的訂單，全民都感到錯愕。中研院士陳培哲指總統已經定調，未來食藥署審查緊急授權最大的困難來自蔡英文總統。回首這5年來，很多不公不法不義的法案都因為全面執政，在野黨無法制衡，以至於一路綠燈。唯一不同的是高端疫苗是要施打在全民的身上，安全性和有效保護率不是總統說了算。

他批評，如今淪為政治凌駕科學專業，只因為一年多來政府沒有能力取得保護國人生命的國際認證疫苗，高端被迫揠苗助長登場。眼見高端淪為政商聯手的金錢交易，讓少數的人因著這個空前的疫情災難獲取龐大的金錢利益，情何以堪。他也提醒政府不要忘記，少數良心泯滅的既得利益者在數鈔票的同時，別忘記2千3百萬人仍活在可能要施打沒有國際認證疫苗的驚恐之中。