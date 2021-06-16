我駐印尼代表處第10人確診 全員明日將快篩檢測

外交部今天表示，我駐印尼代表處新增一人確診，這是本月第10人確診，代表處將於明天再次安排全體人員進行快篩檢測，也將依據緊急應變計畫相關規定，自18日起改施行「分組分流、居家辦公」制度。

外交部表示，自從本月有人員確診以來，代表處為及早釐清並阻斷感染源，近日持續積極追蹤確診人員的接觸史，並再度針對與確診人員曾有密切接觸者安排進行核酸檢測，昨晚駐處接獲印尼醫院通報，新增1名人員確診，屬輕症。確診10人其中2名仍住院觀察，其餘人員都已遵照醫生吩咐居家隔離治療中。

外交部表示，對於駐印尼代表處人員確診案例持續增加，駐處除嚴格遵循防疫標準作業，定期安排全面性消毒作業之外，將於明天再次安排全體人員進行快篩檢測，以掌握每位人員的健康安全狀況，也依據緊急應變計畫相關規定，18日起改施行「分組分流、居家辦公」制度，同時要求人員落實自主健康管理，若出現身體不適，必須立即通報並進行必要處置。

外交部表示，將持續密切關注當地疫情，隨時與駐印尼代表處保持密切聯繫，提供有效的協助，以保障駐處人員的健康與安全，同時維持駐處核心業務順利運作。

外交部表示，駐印尼代表處在17日前仍進行居家辦公，領務服務採取預約制，18日起則恢復每周一、三、五對外開放，國人如有領務案件需要辦理，可隨時注意駐處對外網站相關公告（網址: https://www.roc-taiwan.org/id/index.html ）。