澳門駐台辦事處暫停運作 國民黨：陸委會只會說遺憾？

對於澳門政府今日宣布將於6月19日起暫時停止其在台辦事處運作。國民黨大陸事務部表示，澳門繼香港政府暫時關閉駐台機構後後做出同樣決定，呼籲澳門特區政府應三思暫時關閉駐台機構的負面效應。並表示兩岸關係持續惡化，陸委會除了只會表示「相當遺憾」外，還能做些什麼？

國民黨大陸事務部表示，在台灣的澳門經濟文化辦事處，主要是為澳在台居民提供服務與協助，並促進雙方交流與合作。強調民間的交流不應中斷，台灣與澳門民眾的權益更不該忽視，民進黨政府宜有實質、積極的對策，勿流於不痛不癢的空洞言詞。

國民黨大陸事務部指出，馬政府時期，駐港及駐澳機構能夠更名並提升功能地位、而港、澳政府來台設立辦事機構，並簽署「台灣與香港間航空運輸協議」、「台灣與澳門間航空運輸協議」。國民黨大陸事務部質疑，民進黨主席蔡英文曾承諾人民說要維持現狀，現在看到對港、對澳關係倒退，不知究竟維持了什麼現狀？還是說，這種退步的關係，其實才是蔡總統想要看到的？

國民黨大陸事務部表示，香港和澳門一向扮演台海兩岸緩衝與交流的重要角色，希望此次港、澳暫時關閉駐台機構只是新冠疫情之下的權宜措施，期待在疫情和緩後，台灣及港、澳三方原本的辦事處能重新順利運作，惠及廣大人民。