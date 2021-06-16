快訊

娶嫩妻曾為佳話 「鳥來伯」長青驚傳過世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳門駐台辦事處暫停運作 國民黨：陸委會只會說遺憾？

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨大陸事務部主任左正東。本報資料照片
國民黨大陸事務部主任左正東。本報資料照片

對於澳門政府今日宣布將於6月19日起暫時停止其在台辦事處運作。國民黨大陸事務部表示，澳門繼香港政府暫時關閉駐台機構後後做出同樣決定，呼籲澳門特區政府應三思暫時關閉駐台機構的負面效應。並表示兩岸關係持續惡化，陸委會除了只會表示「相當遺憾」外，還能做些什麼？

國民黨大陸事務部表示，在台灣的澳門經濟文化辦事處，主要是為澳在台居民提供服務與協助，並促進雙方交流與合作。強調民間的交流不應中斷，台灣與澳門民眾的權益更不該忽視，民進黨政府宜有實質、積極的對策，勿流於不痛不癢的空洞言詞。

國民黨大陸事務部指出，馬政府時期，駐港及駐澳機構能夠更名並提升功能地位、而港、澳政府來台設立辦事機構，並簽署「台灣與香港間航空運輸協議」、「台灣與澳門間航空運輸協議」。國民黨大陸事務部質疑，民進黨主席蔡英文曾承諾人民說要維持現狀，現在看到對港、對澳關係倒退，不知究竟維持了什麼現狀？還是說，這種退步的關係，其實才是蔡總統想要看到的？

國民黨大陸事務部表示，香港和澳門一向扮演台海兩岸緩衝與交流的重要角色，希望此次港、澳暫時關閉駐台機構只是新冠疫情之下的權宜措施，期待在疫情和緩後，台灣及港、澳三方原本的辦事處能重新順利運作，惠及廣大人民。

澳門 國民黨 香港

延伸閱讀

國民黨公布疫苗民調 民進黨：假民調之名攻擊疫苗

挺第一線醫療防疫人員 國民黨捐贈10萬N95等級口罩

需求提前釋放、缺晶片 大陸5月手機出貨量大跌逾3成

澳門駐台機構停運 分析：政治氣候加簽證報復

相關新聞

苗博雅全國陪雙北坐牢 柯文哲：沒人希望染病 不想評論

台北市議員苗博雅日前上政論節目「突發琪想」，語出驚人說「全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」，引發網友在PTT...

高雄聲量大奪六都話題王 陳其邁：解決問題比話題重要

國內昨天起針對長者接種新冠肺炎疫苗，「QuickseeK快析輿情資料庫」比較六都於長者疫苗開打首日在網路上的討論熱度，高...

我駐印尼代表處第10人確診 全員明日將快篩檢測

外交部今天表示，我駐印尼代表處新增一人確診，這是本月第10人確診，代表處將於明天再次安排全體人員進行快篩檢測，也將依據緊...

批政治凌駕專業 藍委：疫苗安全性不是總統說了算

高端國產疫苗股價劇烈波動，士林地檢署證實已分他字案，調查是否有人員涉嫌證券交易法等弊端。國民黨立委賴士葆今天表示，回首這...

澳門駐台辦事處暫停運作 國民黨：陸委會只會說遺憾？

對於澳門政府今日宣布將於6月19日起暫時停止其在台辦事處運作。國民黨大陸事務部表示，澳門繼香港政府暫時關閉駐台機構後後做...

我和索馬利蘭簽醫療合作協定 醫療團將常駐索國醫院

外交部今天表示，外交部長吳釗燮今天和索馬利蘭共和國外交暨國際合作部代理部長歐利班（Liban Yusuf Osman）以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。