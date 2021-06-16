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我和索馬利蘭簽醫療合作協定 醫療團將常駐索國醫院

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部長吳釗燮代表我政府異地簽署台索醫療合作協定。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮代表我政府異地簽署台索醫療合作協定。圖／外交部提供

外交部今天表示，外交部長吳釗燮今天和索馬利蘭共和國外交暨國際合作部代理部長歐利班（Liban Yusuf Osman）以視訊方式共同簽署「中華民國（台灣）政府與索馬利蘭共和國政府醫療合作協定」，我國未來將派遣醫療團常駐索馬利蘭首府醫院提供服務。

吳釗燮致詞時表示，醫療是台索雙邊合作的重點領域，兩國簽署醫療協定，將進一步推升兩國醫療領域合作的深度及廣度，未來我國將根據在海外執行人道醫療計畫的豐富經驗，研議派遣專業醫療團隊赴索馬利蘭，推動索國醫護人員能力建構計畫，盼能系統性提升索國整體醫療衛生能量，並實踐台灣對於促進世界衛生發展的承諾與責任。

外交部表示，我國與索馬利蘭去年完成互設代表機構後，雙邊合作關係持續深化。台灣秉持互利互惠的精神，持續與索馬利蘭在公共衛生、資通訊、農業及教育等領域推動雙邊合作計畫，包括「孕產婦及嬰兒保健功能計畫」，以協助改善目前索國面臨的孕產婦及新生兒高死亡率問題；而此次簽署的兩國醫療合作協定，將與我國國合會婦幼計畫發揮相輔相成的效果。

外交部表示，除了政府間合作外，我國民間團體也積極參與對索馬利蘭的醫療援助行動，例如台灣路竹會曾遠赴索馬利蘭進行義診，嘉惠多達數千人次；彰化基督教醫院捐贈索國Edna Adan教學醫院二手醫療器材，以及台積電慈善基金會與美德醫療集團於疫情期間捐贈防疫物資等慈善援助均深受索馬利蘭朝野的肯定，我國政府與民間團體所展現的人道關懷深植於東非之角索馬利蘭人民的心中，為台索友好關係奠定穩固基礎。

外交部長吳釗燮(左)連線索國外交暨國際合作部代理部長歐利班致意，右為索馬利蘭駐台代表穆姆德。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮(左)連線索國外交暨國際合作部代理部長歐利班致意，右為索馬利蘭駐台代表穆姆德。圖／外交部提供

索馬利蘭 外交部

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