我和索馬利蘭簽醫療合作協定 醫療團將常駐索國醫院

外交部今天表示，外交部長吳釗燮今天和索馬利蘭共和國外交暨國際合作部代理部長歐利班（Liban Yusuf Osman）以視訊方式共同簽署「中華民國（台灣）政府與索馬利蘭共和國政府醫療合作協定」，我國未來將派遣醫療團常駐索馬利蘭首府醫院提供服務。

吳釗燮致詞時表示，醫療是台索雙邊合作的重點領域，兩國簽署醫療協定，將進一步推升兩國醫療領域合作的深度及廣度，未來我國將根據在海外執行人道醫療計畫的豐富經驗，研議派遣專業醫療團隊赴索馬利蘭，推動索國醫護人員能力建構計畫，盼能系統性提升索國整體醫療衛生能量，並實踐台灣對於促進世界衛生發展的承諾與責任。

外交部表示，我國與索馬利蘭去年完成互設代表機構後，雙邊合作關係持續深化。台灣秉持互利互惠的精神，持續與索馬利蘭在公共衛生、資通訊、農業及教育等領域推動雙邊合作計畫，包括「孕產婦及嬰兒保健功能計畫」，以協助改善目前索國面臨的孕產婦及新生兒高死亡率問題；而此次簽署的兩國醫療合作協定，將與我國國合會婦幼計畫發揮相輔相成的效果。