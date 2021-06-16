【重磅快評】苗博雅、王浩宇分進合擊 小英如何約束？

台北市議員苗博雅日前上政論節目時，說出「全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」，引發熱議，前桃園市議員王浩宇則砲轟新北市長侯友宜，並聲援苗博雅；苗說有人斷章取義、超譯，網路論戰吵得火熱，但可以確定的是，苗、王分進合擊，侯友宜日前盼蔡總統約束「底下的人」，真是一點效果也沒有。

苗博雅日前在政論節目中向全國「致歉」，苗表示因為雙北的疫情壓不下來，才導致全國延長三級警戒。苗形容雙北的疫情像悶燒爐，星星之火會四處散播，飄到桃園、飄到苗栗；苗的說詞在網路發酵後，有網友直呼「是精神錯亂嗎？」「有一點憐憫之心，聽到這種話應都會難過？」。

不知是否巧合？苗博雅主攻台北市，桃園市前議員王浩宇則聚焦侯友宜，指新北市確診數為全台灣冠軍，質問侯友宜「你知不知道，全台灣都在陪你們三級警戒？」後來又說：「如果扣掉雙北個案，我們早就符合降二級的標準了」。

苗博雅雖然事後回應，歡迎不同意見理性討論，但不必斷章取義，更不用做政治超譯，操作情緒勒索，當天上節目發言重點，是希望台北市政府做好防疫基本功，好好改善缺失，讓全台早日解封，議員是反映實況缺失云云。

苗博雅事後的說詞四平八穩且周到，只是前段的發言，指雙北的疫情像悶燒爐，星星之火四處散播，飄到桃園、飄到苗栗，這和衛福部長石崇良說「疫情破口在萬華」，荒誕程度又有何差別？苗的說法無助市府做好圍堵病毒的基本功，卻有汙名化雙北之嫌。

疫情連環爆，最大破口在於衛福部不敢寫入會議記錄的機組人員「3+11」的檢疫規定，苗議員說有人斷章取義，自己又怎麼可以一刀切，去掉前段，大言不慚說疫情從雙北雙飄到桃園、苗栗？難道華航、諾富特這一段，也和「3+11」的會議錄一樣消失了嗎？又部桃事件發生時，在野陣營有說全國20縣市陪桃園坐牢嗎？日前苗博雅的「致歉」更顯虛矯。

王浩宇也犯了一個和苗博雅同樣的錯誤，雖然不再是桃園市議員，但仍不改「不分區」的習性，華航、諾富特事件期間安靜得很，疫情爆發後，他跳過桃園市長鄭文燦，直接批起新北市長侯友宜，怎不想想，如果桃園市如果守好諾富特，又怎麼會有一直擴大的社區傳染？

蔡英文上周才致電侯友宜，侯友宜主動談到，最近綠營不斷攻擊他，大家的敵人應只有病毒，希望蔡「管一管底下的人」；侯友宜不說還好，說了之後，苗博雅、王浩宇就分進合擊，如果不是蔡英文約束不了「底下的人」，就是蔡英文根本不想約束，這兩種情況都不是國家之福，這筆帳最後還是要算到民進黨頭上。