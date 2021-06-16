國民黨公布疫苗民調 民進黨：假民調之名攻擊疫苗

國民黨今天舉行記者會指稱49.9%民眾擔心國產疫苗無法獲得國際認證，而民眾最想施打的疫苗依序為莫德納疫苗、輝瑞/BNT疫苗等。民進黨發言人周江杰今天表示，國民黨這段時間以來，先是醜化AZ疫苗，接著唱衰國產疫苗，現在再來做疫苗民調，這種「假民調之名攻擊防疫疫苗」意圖昭然若揭，令人遺憾。

周江杰表示，面對疫情的關鍵時刻，不論是政府想盡辦法、多元管道外購疫苗，或是台灣自己研發的國產疫苗，黨主席蔡英文都說過，疫苗攸關人民生命安全，政府都必須嚴格把關，安全、有效是疫苗上市的基本條件，尊重科學證據，有一分證據、說一分話，這也是政府的責任，請國民黨尊重科學，停止對疫苗抹黑攻擊、收起不必要的政治操作，不要胡亂噴政治口水，這才是一個對國家防疫工作有益的政黨。

周江杰指出，國民黨刻意設計的民調題目像是「政府無法盡速取得國外疫苗，應該讓地方政府或民間企業出面去協助取得疫苗」。這種先射箭再畫靶的題目，不但沒有真實告訴受訪者，目前國際幾個有疫苗的藥廠都已經聲明，只和中央政府或超國家組織接洽，不會賣疫苗給地方政府、民間企業，甚至連韓國大邱市長之前還為此出面道歉。

周江杰表示，指揮中心已多次說明，會盡速與申請單位了解、確認貨源，全力提供必要的協助，國民黨設計這種隱匿事實的題目設計，難道不是司馬昭之心嗎？