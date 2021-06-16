快訊

「疫苗大外宣」巴爾幹版？塞爾維亞牽手中俄產疫苗

被指在分裂台灣 賈永婕反擊「我是哪根蔥」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民黨公布疫苗民調 民進黨：假民調之名攻擊疫苗

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨公布疫苗民調，民進黨表示，這是假民調之名攻擊疫苗。圖／本報系資料照
國民黨公布疫苗民調，民進黨表示，這是假民調之名攻擊疫苗。圖／本報系資料照

國民黨今天舉行記者會指稱49.9%民眾擔心國產疫苗無法獲得國際認證，而民眾最想施打的疫苗依序為莫德納疫苗、輝瑞/BNT疫苗等。民進黨發言人周江杰今天表示，國民黨這段時間以來，先是醜化AZ疫苗，接著唱衰國產疫苗，現在再來做疫苗民調，這種「假民調之名攻擊防疫疫苗」意圖昭然若揭，令人遺憾。

周江杰表示，面對疫情的關鍵時刻，不論是政府想盡辦法、多元管道外購疫苗，或是台灣自己研發的國產疫苗，黨主席蔡英文都說過，疫苗攸關人民生命安全，政府都必須嚴格把關，安全、有效是疫苗上市的基本條件，尊重科學證據，有一分證據、說一分話，這也是政府的責任，請國民黨尊重科學，停止對疫苗抹黑攻擊、收起不必要的政治操作，不要胡亂噴政治口水，這才是一個對國家防疫工作有益的政黨。

周江杰指出，國民黨刻意設計的民調題目像是「政府無法盡速取得國外疫苗，應該讓地方政府或民間企業出面去協助取得疫苗」。這種先射箭再畫靶的題目，不但沒有真實告訴受訪者，目前國際幾個有疫苗的藥廠都已經聲明，只和中央政府或超國家組織接洽，不會賣疫苗給地方政府、民間企業，甚至連韓國大邱市長之前還為此出面道歉。

周江杰表示，指揮中心已多次說明，會盡速與申請單位了解、確認貨源，全力提供必要的協助，國民黨設計這種隱匿事實的題目設計，難道不是司馬昭之心嗎？

AZ疫苗 國民黨

延伸閱讀

剩餘疫苗別浪費 柯文哲：診所可自行運用

指揮中心核發疫苗進口許可函 侯友宜：中央要積極協助

60萬支中國重組蛋白疫苗抵廣東 每人需接種3針

台企業向復星洽購BNT疫苗 陳時中：需有原廠授權書

相關新聞

高雄聲量大奪六都話題王 陳其邁：解決問題比話題重要

國內昨天起針對長者接種新冠肺炎疫苗，「QuickseeK快析輿情資料庫」比較六都於長者疫苗開打首日在網路上的討論熱度，高...

全國陪雙北坐牢 苗博雅再回：別斷章取義更不用政治超譯

台北市議員苗博雅日前上政論節目「突發琪想」，語出驚人說「全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」，引發網友PTT論...

苗博雅全國陪雙北坐牢 柯文哲：沒人希望染病 不想評論

台北市議員苗博雅日前上政論節目「突發琪想」，語出驚人說「全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」，引發網友在PTT...

【今日精摘】澳門在台辦事處暫停運作／國內無薪假人數攀升

•繼香港政府日前暫停在台灣的香港經濟貿易文化辦事處運作後，澳門特區政府宣布，設在台灣的澳門經濟文化辦事處，將於6月19日起暫時停止運作。據香港電台報導，在辦事處暫時停止運作期間，將會透過旅遊局設立的24小時熱線，處理一般查詢、在台澳門居民服務事項和求助個案，以及向台灣居民提供與澳門相關資訊。

【重磅快評】苗博雅、王浩宇分進合擊 小英如何約束？

台北市議員苗博雅日前上政論節目時，說出「全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」，引發熱議，前桃園市議員王浩宇則砲...

「全國陪雙北坐牢」說 陳時中：全島一命面對疫情

國內新冠肺炎疫情延燒，台北市議員苗博雅在政論節目的「全國陪雙北坐牢」言論引爭議，指揮中心指揮官陳時中今天喊話病毒不分縣市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。